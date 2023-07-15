В конфликте соседок страдает их имущество (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подполковник Следственного комитета России Наталья из Екатеринбурга обмазала фекалиями автомобиль своей соседки Ленары. По словам пострадавшей, с соседкой у нее давно идет конфликт, а после последнего инцидента женщина собралась обратиться в суд.

«Супруг вышел выгуливать собаку и увидел, что на лобовом стекле моей машины лежит куча фекалий. Мы, посмотрев камеры, увидели, что это делает Наталья. Выходя из своего дома, собирает целый совок фекалий. Она нарушает мои права и пользуется офицерскими полномочиями, поэтому я решила подавать в суд», — передает слова Ленары telegram-канал «Ural Mash».

Конфликт между соседями начался из-за того, что Наталья установила камеры видеонаблюдения. Ленаре это не понравилось, так как на запись могут попасть ее дети в купальниках. Ленара обратилась в полицию, но участковый нарушений тогда не увидел. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Обновлено в 16:35: В пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области от комментариев отказались. При этом источник URA.RU в силовых структурах отметил, что Наталья в органах СКР не работает.