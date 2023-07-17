В Екатеринбурге увеличат количество рейсов в Красноярск

«Россия» запускает дополнительные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолеты авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») будут летать из Красноярска в Екатеринбург и обратно шесть раз в неделю с 25 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«Авиакомпания „Россия“ увеличит количество рейсов из Красноярска в Екатеринбург до шести в неделю. Полеты из Сибирского авиатранспортного узла в Свердловскую область будут выполняться ежедневно кроме воскресенья с 25 июля», — заявили в компании.

Полеты будут выполняться на самолете Superjet 100. Вылеты из Красноярска — в 10:00 по понедельникам, вторникам, средам и субботам, в 10:05 по четвергам, в 15:45 по пятницам. Из Екатеринбурга — в 12:05 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам, в 17:50 по пятницам.