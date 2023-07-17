Свердловчанка поступила в больницу с многочисленными сочетанными травмами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Артемовскую больницу (Свердловская область) в крайне тяжелом состоянии поступила 47-летняя женщина с многочисленными травмами после ДТП. Сначала ее состояние стабилизировали в местной больнице, затем на вертолете медицины катастроф доставили в реанимацию областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге, где в течение двух недель врачи боролись за то, чтобы пострадавшая дышала самостоятельно. Обстоятельства истории сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на врачей.

«Женщина поступила в крайне тяжелом состоянии после аварии. У нее оказались сломанными все ребра справа и два слева. Компьютерная томография выявила многочисленные разрывы внутренних органов, кровь в брюшной полости. Требовалась срочная операция — каждая травма сама по себе угрожала жизни, а таких травм женщина получила несколько», — рассказывают медики.

В больнице Артемовского пострадавшей ушили разрывы внутренних органов, остановили кровотечение печени. Когда состояние пациентки стабилизировалось, ее на вертолете медицины катастроф доставили в реанимацию Областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге.

«Пациентка, у которой была тяжелая сочетанная травма с повреждением органов брюшной полости и каркаса грудной клетки, была переведена на искусственную вентиляцию легких, так как не могла дышать самостоятельно. Обычно при таких повреждениях снять с ИВЛ очень проблематично, так как возникают различные осложнения. Тем не менее, за две недели, постепенно уменьшая параметры ИВЛ, нам удалось перевести пациентку на самостоятельное дыхание», — прокомментировал анестезиолог-реаниматолог СОКБ №1 Олег Коркин.

После этого женщину направили в хирургическое отделение. Сейчас ее уже выписали из больницы, онавосстанавливается дома. Родные пострадавшей написали врачам письмо, в котором поблагодарили работников за спасение жизни женщины.

Ранее URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге медики спасли пенсионера, у которого началось поражение мозга от укуса клеща. Заболевание протекало тяжело и сопровождалось высокой температурой, головной болью и рвотой. Пенсионер провел в отделении реанимации и интенсивной терапии 10 дней, а всего борьба за жизнь мужчины длилась около месяца.

Женщину с многочисленными сочетанными травмами перевезли в реанимацию Екатеринбурга Фото: департамент информационной политики Свердловской обасти