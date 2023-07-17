Свердловский мэр обратился к родителям из-за детей-вандалов. Фото

Мэр Тюменцев призвал родителей научить детей ценить имущество Новоуральска

18 июля 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Вячеслав Тюменцев призвал родителей научить детей ценить имущество Новоуральска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Родители должны объяснять детям, что они не должны портить городское имущество, поскольку потом им придется возмещать ущерб. Об этом заявил мэр Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев, рассказав, что в минувшие выходные несовершеннолетние разрисовали детскую площадку и украли обогреватель из общественного туалета. «В прошедшие выходные малолетние злоумышленники разрисовали детскую площадку и беседку, разбили зеркало и украли обогреватель из общественного туалета. Обращаюсь к родителям подростков, объясняйте им, что городское имущество нужно беречь, ведь придется возмещать ущерб. Научите их ценить и беречь город», — написал Тюменцев в telegram-канале. Мэр добавил, что силовики нашли подростков. Городские службы приведут испорченное имущество в порядок, а сотрудники «Водоканала» вмонтируют обогреватель. Фото: telegram-канале Вячеслава Тюменцева, https://t.me/glava_Novouralsk Фото: telegram-канале Вячеслава Тюменцева, https://t.me/glava_Novouralsk

Родители должны объяснять детям, что они не должны портить городское имущество, поскольку потом им придется возмещать ущерб. Об этом заявил мэр Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев, рассказав, что в минувшие выходные несовершеннолетние разрисовали детскую площадку и украли обогреватель из общественного туалета. «В прошедшие выходные малолетние злоумышленники разрисовали детскую площадку и беседку, разбили зеркало и украли обогреватель из общественного туалета. Обращаюсь к родителям подростков, объясняйте им, что городское имущество нужно беречь, ведь придется возмещать ущерб. Научите их ценить и беречь город», — написал Тюменцев в telegram-канале. Мэр добавил, что силовики нашли подростков. Городские службы приведут испорченное имущество в порядок, а сотрудники «Водоканала» вмонтируют обогреватель.