Родители должны объяснять детям, что они не должны портить городское имущество, поскольку потом им придется возмещать ущерб. Об этом заявил мэр Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев, рассказав, что в минувшие выходные несовершеннолетние разрисовали детскую площадку и украли обогреватель из общественного туалета.
«В прошедшие выходные малолетние злоумышленники разрисовали детскую площадку и беседку, разбили зеркало и украли обогреватель из общественного туалета. Обращаюсь к родителям подростков, объясняйте им, что городское имущество нужно беречь, ведь придется возмещать ущерб. Научите их ценить и беречь город», — написал Тюменцев в telegram-канале.
Мэр добавил, что силовики нашли подростков. Городские службы приведут испорченное имущество в порядок, а сотрудники «Водоканала» вмонтируют обогреватель.
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