В ХМАО начали дешеветь строительные материалы

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на строительные материалы. Больше всего в регионе за месяц подешевело стекло и стекловата.
«Сейчас средняя стоимость квадратного метра листового флоат-стекла составляет 467 рублей. В середине прошлого месяца его цена была 797 рублей. Материал подешевел на 41%», — следует из отчета регионального аналитического центра.
Стоимость стекловаты за месяц упала почти на 5% — кубометр материала обойдется в 4,5 тысячи рублей. Среди подешевевших стройматериалов также щебень мягких пород (-1,1%), который сейчас стоит 3,6 тысячи рублей за метр кубический.
При этом по 14 позициям стройматериалов, согласно исследованию, наблюдается рост цен. Больше всего подорожал цемент с добавками — на 11,2%. Тонна обойдется в 11,6 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочили цены на битумную гидроизоляцию. Тогда рост составил 7,9%, а сейчас стройматериал вновь подорожал на 1,6%, и стоит 160 рублей за квадратный метр.
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