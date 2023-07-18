В ХМАО начали дешеветь строительные материалы

В Югре начали дешеветь стройматериалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на строительные материалы. Больше всего в регионе за месяц подешевело стекло и стекловата.

«Сейчас средняя стоимость квадратного метра листового флоат-стекла составляет 467 рублей. В середине прошлого месяца его цена была 797 рублей. Материал подешевел на 41%», — следует из отчета регионального аналитического центра.

Стоимость стекловаты за месяц упала почти на 5% — кубометр материала обойдется в 4,5 тысячи рублей. Среди подешевевших стройматериалов также щебень мягких пород (-1,1%), который сейчас стоит 3,6 тысячи рублей за метр кубический.

При этом по 14 позициям стройматериалов, согласно исследованию, наблюдается рост цен. Больше всего подорожал цемент с добавками — на 11,2%. Тонна обойдется в 11,6 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочили цены на битумную гидроизоляцию. Тогда рост составил 7,9%, а сейчас стройматериал вновь подорожал на 1,6%, и стоит 160 рублей за квадратный метр.