18 июля 2023

В ХМАО начали дешеветь строительные материалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Гимназии №40. Екатеринбург, строительные материалы
В Югре начали дешеветь стройматериалы Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на строительные материалы. Больше всего в регионе за месяц подешевело стекло и стекловата.

«Сейчас средняя стоимость квадратного метра листового флоат-стекла составляет 467 рублей. В середине прошлого месяца его цена была 797 рублей. Материал подешевел на 41%», — следует из отчета регионального аналитического центра.

Стоимость стекловаты за месяц упала почти на 5% — кубометр материала обойдется в 4,5 тысячи рублей. Среди подешевевших стройматериалов также щебень мягких пород (-1,1%), который сейчас стоит 3,6 тысячи рублей за метр кубический.

При этом по 14 позициям стройматериалов, согласно исследованию, наблюдается рост цен. Больше всего подорожал цемент с добавками — на 11,2%. Тонна обойдется в 11,6 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочили цены на битумную гидроизоляцию. Тогда рост составил 7,9%, а сейчас стройматериал вновь подорожал на 1,6%, и стоит 160 рублей за квадратный метр.

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В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на строительные материалы. Больше всего в регионе за месяц подешевело стекло и стекловата. «Сейчас средняя стоимость квадратного метра листового флоат-стекла составляет 467 рублей. В середине прошлого месяца его цена была 797 рублей. Материал подешевел на 41%», — следует из отчета регионального аналитического центра. Стоимость стекловаты за месяц упала почти на 5% — кубометр материала обойдется в 4,5 тысячи рублей. Среди подешевевших стройматериалов также щебень мягких пород (-1,1%), который сейчас стоит 3,6 тысячи рублей за метр кубический. При этом по 14 позициям стройматериалов, согласно исследованию, наблюдается рост цен. Больше всего подорожал цемент с добавками — на 11,2%. Тонна обойдется в 11,6 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочили цены на битумную гидроизоляцию. Тогда рост составил 7,9%, а сейчас стройматериал вновь подорожал на 1,6%, и стоит 160 рублей за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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