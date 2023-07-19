На югорских спасателей напали насекомые. Видео

20 июля 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Насекомые атаковали спасателей в лесу Фото: Денис Моргунов © URA.RU На группу югорских спасателей из Нижневартовска, которые занимаются тушением лесных пожаров, напала стая оводов. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Группа Югорских спасателей, которые активно занимаются тушением лесных пожаров, встретилась лицом к лицу с нашествием насекомых. Это все оводы», — рассказали спасатели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Ранее URA.RU писало, чем опасны комары и как от них можно защититься. Оказалось, что эти насекомые способны переносить заболевания, которые угрожают жизни человека. Например, малярию, лихорадку Денге, туляремию. А чтобы их отпугнуть нужно использовать репелленты.

На группу югорских спасателей из Нижневартовска, которые занимаются тушением лесных пожаров, напала стая оводов. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Группа Югорских спасателей, которые активно занимаются тушением лесных пожаров, встретилась лицом к лицу с нашествием насекомых. Это все оводы», — рассказали спасатели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Ранее URA.RU писало, чем опасны комары и как от них можно защититься. Оказалось, что эти насекомые способны переносить заболевания, которые угрожают жизни человека. Например, малярию, лихорадку Денге, туляремию. А чтобы их отпугнуть нужно использовать репелленты.