19 июля 2023
18 июля 2023

На югорских спасателей напали насекомые. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Насекомые атаковали спасателей в лесу Фото:

На группу югорских спасателей из Нижневартовска, которые занимаются тушением лесных пожаров, напала стая оводов. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Группа Югорских спасателей, которые активно занимаются тушением лесных пожаров, встретилась лицом к лицу с нашествием насекомых. Это все оводы», — рассказали спасатели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Ранее URA.RU писало, чем опасны комары и как от них можно защититься. Оказалось, что эти насекомые способны переносить заболевания, которые угрожают жизни человека. Например, малярию, лихорадку Денге, туляремию. А чтобы их отпугнуть нужно использовать репелленты.

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На группу югорских спасателей из Нижневартовска, которые занимаются тушением лесных пожаров, напала стая оводов. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Группа Югорских спасателей, которые активно занимаются тушением лесных пожаров, встретилась лицом к лицу с нашествием насекомых. Это все оводы», — рассказали спасатели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Ранее URA.RU писало, чем опасны комары и как от них можно защититься. Оказалось, что эти насекомые способны переносить заболевания, которые угрожают жизни человека. Например, малярию, лихорадку Денге, туляремию. А чтобы их отпугнуть нужно использовать репелленты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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