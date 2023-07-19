19 июля 2023
18 июля 2023

В ХМАО за ночь утонули два человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжи и места для купания города Кургана, спасательный круг, причал
Правоохранительные органы выясняют причины гибели утонувших Фото:

В Сургуте (ХМАО) ночью 20 июля утонули два человека. Об этом журналисту URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации города.

«В 03:40 очевидцы сообщили, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул мужчина. Он отдыхал в компании на берегу. Сейчас его личность устанавливается. На месте трагедии работают водолазы», — рассказали в департаменте журналисту URA.RU.

В 05:50 на поверхности водоема, который расположен за домом на улице Киртбая, 18, нашли тело женщины. Ее вещи были на берегу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливается личность и обстоятельства гибели женщины.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) ночью 20 июля утонули два человека. Об этом журналисту URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации города. «В 03:40 очевидцы сообщили, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул мужчина. Он отдыхал в компании на берегу. Сейчас его личность устанавливается. На месте трагедии работают водолазы», — рассказали в департаменте журналисту URA.RU. В 05:50 на поверхности водоема, который расположен за домом на улице Киртбая, 18, нашли тело женщины. Ее вещи были на берегу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливается личность и обстоятельства гибели женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...