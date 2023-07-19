В ХМАО за ночь утонули два человека

Правоохранительные органы выясняют причины гибели утонувших
В Сургуте (ХМАО) ночью 20 июля утонули два человека. Об этом журналисту URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации города.
«В 03:40 очевидцы сообщили, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул мужчина. Он отдыхал в компании на берегу. Сейчас его личность устанавливается. На месте трагедии работают водолазы», — рассказали в департаменте журналисту URA.RU.
В 05:50 на поверхности водоема, который расположен за домом на улице Киртбая, 18, нашли тело женщины. Ее вещи были на берегу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливается личность и обстоятельства гибели женщины.
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