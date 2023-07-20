Австралия ввела санкции против России

Австралия вела санкции против граждан России и Белоруссии
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Правительство Австралии ввело новые санкции против России. Ограничения коснулись 35 организаций и 10 граждан РФ и Белоруссии.
«Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — передает МИД Австралии на своем
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