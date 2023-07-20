Австралия ввела санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды московского Кремля. Москва, кремль, красная площадь, большой кремлевский дворец, москва, бкд
Австралия вела санкции против граждан России и Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Австралии ввело новые санкции против России. Ограничения коснулись 35 организаций и 10 граждан РФ и Белоруссии.

«Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — передает МИД Австралии на своем официальном сайте. Отмечается, что ограничения коснулись граждан России и Белоруссии.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Австралии ввело новые санкции против России. Ограничения коснулись 35 организаций и 10 граждан РФ и Белоруссии. «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — передает МИД Австралии на своем официальном сайте. Отмечается, что ограничения коснулись граждан России и Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...