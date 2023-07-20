Австралия ввела санкции против России

20 июля 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Австралия вела санкции против граждан России и Белоруссии Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Австралии ввело новые санкции против России. Ограничения коснулись 35 организаций и 10 граждан РФ и Белоруссии. «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — передает МИД Австралии на своем официальном сайте . Отмечается, что ограничения коснулись граждан России и Белоруссии.

Правительство Австралии ввело новые санкции против России. Ограничения коснулись 35 организаций и 10 граждан РФ и Белоруссии. «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — передает МИД Австралии на своем официальном сайте. Отмечается, что ограничения коснулись граждан России и Белоруссии.