Пермской фабрике, снабжающей обувью военных, не хватает рабочих

Пермской обувной фабрике «ТРЕК» не хватает рабочих

20 июля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Предприятие приглашает желающих устроиться на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермской фабрике TREK, которая производит обувь для военнослужащих и гражданских, не хватает рабочих рук. Из-за этого предприятие не успевает удовлетворить покупательский спрос. Об этом говорится в ответе фабрики, который размещен в соцсети «ВКонтакте». «Друзья! Последнее время вы пишете, что нет возможности купить нашу обувь: то нужный размер [обуви] закончился, то модели исчезли из продажи. Все так. Поэтому мы увеличиваем наше производство и приглашаем к нам на фабрику на работу!», — сказано на странице ТРЕК в соцсети. В 2022 году пермская обувная фабрика начала производство ботинок и спальных мешков для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Также ТРЕК выпустил экспериментальную партию ботинок, которые прошли успешные испытания в суровых климатических условиях.

Пермской фабрике TREK, которая производит обувь для военнослужащих и гражданских, не хватает рабочих рук. Из-за этого предприятие не успевает удовлетворить покупательский спрос. Об этом говорится в ответе фабрики, который размещен в соцсети «ВКонтакте». «Друзья! Последнее время вы пишете, что нет возможности купить нашу обувь: то нужный размер [обуви] закончился, то модели исчезли из продажи. Все так. Поэтому мы увеличиваем наше производство и приглашаем к нам на фабрику на работу!», — сказано на странице ТРЕК в соцсети. В 2022 году пермская обувная фабрика начала производство ботинок и спальных мешков для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Также ТРЕК выпустил экспериментальную партию ботинок, которые прошли успешные испытания в суровых климатических условиях.