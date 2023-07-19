Пермской фабрике, снабжающей обувью военных, не хватает рабочих

Пермской фабрике TREK, которая производит обувь для военнослужащих и гражданских, не хватает рабочих рук. Из-за этого предприятие не успевает удовлетворить покупательский спрос. Об этом говорится в ответе фабрики, который размещен в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья! Последнее время вы пишете, что нет возможности купить нашу обувь: то нужный размер [обуви] закончился, то модели исчезли из продажи. Все так. Поэтому мы увеличиваем наше производство и приглашаем к нам на фабрику на работу!», — сказано на странице ТРЕК в соцсети.
В 2022 году пермская обувная фабрика начала производство ботинок и спальных мешков для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Также ТРЕК выпустил экспериментальную партию ботинок, которые прошли успешные испытания в суровых климатических условиях.
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