В Перми продают бар, в котором снимал передачу известный шеф-повар Константин Ивлев

В Перми выставили на продажу лаундж-бар «The Дым». Ранее в этом же помещении располагался бар «Дедушка», в котором телеканал «Пятница» снимал передачу «На ножах» с именитым шеф-поваром Константином Ивлевым. Сейчас бар продолжает работать и проводить вечеринки. Его планируют продать за 3,7 млн рублей.
«Продается готовый бизнес лаундж-бар „The Дым“ в центре города. Бар работает 1,5 года. Есть все необходимое профессиональное оборудование. Мебель в отличном состоянии», — сказано в объявлении на сайте «Авито».
Бар работает по франшизе, но компания в деятельность заведения не вмешивается, уточняет продавец. В баре находятся два зала, есть сцена и оборудование для караоке. Также продавец готов отдать бизнес в аренду.
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