В Перми продают бар, в котором снимал передачу известный шеф-повар Константин Ивлев

20 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

В помещении бара снимал передачу телеканал «Пятница» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми выставили на продажу лаундж-бар «The Дым». Ранее в этом же помещении располагался бар «Дедушка», в котором телеканал «Пятница» снимал передачу «На ножах» с именитым шеф-поваром Константином Ивлевым. Сейчас бар продолжает работать и проводить вечеринки. Его планируют продать за 3,7 млн рублей. «Продается готовый бизнес лаундж-бар „The Дым“ в центре города. Бар работает 1,5 года. Есть все необходимое профессиональное оборудование. Мебель в отличном состоянии», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Бар работает по франшизе, но компания в деятельность заведения не вмешивается, уточняет продавец. В баре находятся два зала, есть сцена и оборудование для караоке. Также продавец готов отдать бизнес в аренду.

В Перми выставили на продажу лаундж-бар «The Дым». Ранее в этом же помещении располагался бар «Дедушка», в котором телеканал «Пятница» снимал передачу «На ножах» с именитым шеф-поваром Константином Ивлевым. Сейчас бар продолжает работать и проводить вечеринки. Его планируют продать за 3,7 млн рублей. «Продается готовый бизнес лаундж-бар „The Дым“ в центре города. Бар работает 1,5 года. Есть все необходимое профессиональное оборудование. Мебель в отличном состоянии», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Бар работает по франшизе, но компания в деятельность заведения не вмешивается, уточняет продавец. В баре находятся два зала, есть сцена и оборудование для караоке. Также продавец готов отдать бизнес в аренду.