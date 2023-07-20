Пермяки смогут пожаловаться силовикам на плохую работу медиков

Пермское СУ СК проведет прием жалоб граждан на плохую работу медиков

21 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Личный прием граждан замглавы пермского управления СК Дмитрия Анащенко состоится 26 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяки, недовольные качеством оказания медицинской помощи, смогут обратиться в следственное управление СК по Пермскому краю. Личный прием граждан 26 июля проведет заместитель главы силового ведомства в регионе Дмитрий Анащенко, сообщается на сайте СУ СК по Прикамью. «26 июля с 15 до 17 часов заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дмитрий Сергеевич Анащенко, при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Личный прием будет осуществляться по предварительной записи», — информирует пресс-служба ведомства. Записаться на прием к Анащенко можно до 24 июля. В минувший четверг, 20 июля, личный прием граждан вел в поселке Октябрьский заместитель краевого управления СК Валерий Сафонов. Выезд статусного силовика в территорию был связан с громкой историей о сожжении 15-летней школьницы.

Пермяки, недовольные качеством оказания медицинской помощи, смогут обратиться в следственное управление СК по Пермскому краю. Личный прием граждан 26 июля проведет заместитель главы силового ведомства в регионе Дмитрий Анащенко, сообщается на сайте СУ СК по Прикамью. «26 июля с 15 до 17 часов заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дмитрий Сергеевич Анащенко, при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Личный прием будет осуществляться по предварительной записи», — информирует пресс-служба ведомства. Записаться на прием к Анащенко можно до 24 июля. В минувший четверг, 20 июля, личный прием граждан вел в поселке Октябрьский заместитель краевого управления СК Валерий Сафонов. Выезд статусного силовика в территорию был связан с громкой историей о сожжении 15-летней школьницы.