20 июля 2023

Пермяки смогут пожаловаться силовикам на плохую работу медиков

Пермское СУ СК проведет прием жалоб граждан на плохую работу медиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, прокурор, сумка, портфель, следователь, папка с документами
Личный прием граждан замглавы пермского управления СК Дмитрия Анащенко состоится 26 июля Фото:

Пермяки, недовольные качеством оказания медицинской помощи, смогут обратиться в следственное управление СК по Пермскому краю. Личный прием граждан 26 июля проведет заместитель главы силового ведомства в регионе Дмитрий Анащенко, сообщается на сайте СУ СК по Прикамью.

«26 июля с 15 до 17 часов заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дмитрий Сергеевич Анащенко, при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Личный прием будет осуществляться по предварительной записи», — информирует пресс-служба ведомства. Записаться на прием к Анащенко можно до 24 июля.

В минувший четверг, 20 июля, личный прием граждан вел в поселке Октябрьский заместитель краевого управления СК Валерий Сафонов. Выезд статусного силовика в территорию был связан с громкой историей о сожжении 15-летней школьницы.

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Пермяки, недовольные качеством оказания медицинской помощи, смогут обратиться в следственное управление СК по Пермскому краю. Личный прием граждан 26 июля проведет заместитель главы силового ведомства в регионе Дмитрий Анащенко, сообщается на сайте СУ СК по Прикамью. «26 июля с 15 до 17 часов заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дмитрий Сергеевич Анащенко, при участии представителей заинтересованных ведомств, проведет в Перми личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Личный прием будет осуществляться по предварительной записи», — информирует пресс-служба ведомства. Записаться на прием к Анащенко можно до 24 июля. В минувший четверг, 20 июля, личный прием граждан вел в поселке Октябрьский заместитель краевого управления СК Валерий Сафонов. Выезд статусного силовика в территорию был связан с громкой историей о сожжении 15-летней школьницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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