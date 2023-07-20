Основной праздник пройдет 19 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До празднования 300-летия Екатеринбурга осталось чуть меньше месяца. Администрация города постепенно публикует программу, но у горожан остается все также много вопросов — какие будут хэдлайнеры, где они выступят, как будет устроен праздник? О том, что ждет екатеринбуржцев 19 августа, на пресс-конференции решил рассказать мэр города Алексей Орлов.

16:05 Мэр Орлов напомнил, что год назад были запущены часы обратного отсчета. «Мы глубоко убеждены, что обширная программа — это хороший повод вовлечь каждого горожанина в празднование, окунуться в историю», — подчеркнул глава города.

16:07 Орлов напомнил, что 17 августа откроется полноценный летний театр в парке Маяковского, где будет выступать Гергиев, а также добавлен еще один хэдлайнер — пианист Денис Мацуев.

16:11 «Я, пользуясь случаем, прошу екатеринбуржцев активнее подключаться к формированию наполнения капсулы времени. До 6 августа горожане могут предложить предметы, которые можно положить в капсулу, и оставить послание для потомков», — сказал Орлов.

16:12 Медианавес на улице Вайнера включат 11 августа. Пока он работает в тестовом режиме. Это подарок от компании «Сима-ленд».

16:15 Орлов закончил свое выступление. Слово передали начальнику управления культуры мэрии Илье Маркову.

16:16 Марков заявил, что в этом году выбрали формат фестивальной недели в преддверии Дня города. Она будет идти с 12 по 19 августа.

16:18 В этом году концертные площадки разместятся в Историческом сквере, возле КРК Уралец и ККТ «Космос».

16:24 Горожанам обещают 3D-мэппинг на здании администрации. Авторами стала компания, которая готовила световые шоу для Кремля и «Газпрома». Шоу можно будет три дня подряд, идти оно будет 6,5 минут.

16:28 А так, кстати, будет выглядеть главная сцена в Историческом сквере.

16:31 «Мы рассматриваем вопрос, чтобы сделать проезд бесплатным в День города. Но идею должна рассматривать городская дума. Смотрим, насколько можно эту идею реализовать», — заявил Орлов.

16:36 На День строителя 12 августа выступит Леонид Агутин и REFLEX, 13 августа — танцевальная команда Todes, 17 августа на финале «Мисс Екатеринбург» ожидаются группа «Банд’Эрос» и ведущий Дмитрий Хрусталев. Также 18 августа приедет Тутта Ларсен с дочкой, 19 августа на гала-шоу выступит три исполнителя — Александр Новиков, «Чайф» и хор Турецкого. В этот же день у КРК «Уралец» споют Клава Кока и Niletto, во Дворце молодежи — Звонкий. Также ожидаются выступления Пелагеи, группы «Дискотека авария», «Агата Кристи», Milana Star, Вячеслава Бутусова.

16:41 Фонтан в Историческом сквере откроют в канун юбилея — он станет одним из главных подарков городу от «Сбера». Также презентом к юбилею стала летняя эстрада в парке Маяковского и музыкальная школа в районе Академический.

16:48 На юбилей Екатеринбурга пригласили федеральных руководителей. Однако Орлов не озвучил конкретные имена.

16:50 На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо за внимание! Надеемся, что теперь вы узнали чуть больше о том, что ждет нас в юбилейную неделю.