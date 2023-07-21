Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки

Нынешнее повышение ключевой ставки Центробанка РФ вероятно будет достаточным, однако есть возможность появления потребности в дополнительных мероприятиях для ужесточения политики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Более вероятно, что потребуется дополнительное повышение ставки», — передает слова Набиуллиной telegram-канал Центробанка РФ. При этом она добавила, что последнее повышение ключевой ставки может быть достаточным.
Нынешнее повышение ключевой ставки Центробанка РФ вероятно будет достаточным, однако есть возможность появления потребности в дополнительных мероприятиях для ужесточения политики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Более вероятно, что потребуется дополнительное повышение ставки», — передает слова Набиуллиной telegram-канал Центробанка РФ. При этом она добавила, что последнее повышение ключевой ставки может быть достаточным. 21 июня ЦБ повысил ключевую ставку до 8,50%. Это первое повышение с февраля 2022 года.