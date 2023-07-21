Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Ключевая ставка еще может повысится, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

Нынешнее повышение ключевой ставки Центробанка РФ вероятно будет достаточным, однако есть возможность появления потребности в дополнительных мероприятиях для ужесточения политики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Более вероятно, что потребуется дополнительное повышение ставки», — передает слова Набиуллиной telegram-канал Центробанка РФ. При этом она добавила, что последнее повышение ключевой ставки может быть достаточным.

21 июня ЦБ повысил ключевую ставку до 8,50%. Это первое повышение с февраля 2022 года.

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Нынешнее повышение ключевой ставки Центробанка РФ вероятно будет достаточным, однако есть возможность появления потребности в дополнительных мероприятиях для ужесточения политики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Более вероятно, что потребуется дополнительное повышение ставки», — передает слова Набиуллиной telegram-канал Центробанка РФ. При этом она добавила, что последнее повышение ключевой ставки может быть достаточным. 21 июня ЦБ повысил ключевую ставку до 8,50%. Это первое повышение с февраля 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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