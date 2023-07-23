Умер пермский экс-депутат, осужденный за изнасилование подростка

Скончался бывший депутат Законодательного собрания Пермской области Игорь Пастухов

Бывший депутат ушел из жизни после продолжительной болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ушел из жизни экс-депутат законодательного собрания Пермской области, генеральный директор ООО «Иолла» Игорь Пастухов. Бывший политик, которого в 2006 году осудили за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, скончался в результате продолжительной болезни.

«Скончался бывший депутат заксобрания Пермской области, гендиректор ООО „Иолла“ Игорь Пастухов. Скончался в результате продолжительной болезни. Родственники пока не определись с датой и местом похорон. Церемония прощания пройдет в узком формате, с приглашением только родственников», — сообщает со ссылкой на свои источники «Коммерсант-Пермь».

В заксобрании Пермского края сообщили изданию, что не обладают соответствующей информацией. В компании «Иолла» также не подтвердили и не опровергли сведения о кончине экс-депутата, пишет «Ъ». Игорь Пастухов был избран депутатом Пермской области в 2001 году. В 2006 году его осудили на шесть лет колонии за совершение насильственных действий в отношении подростка. В 2009 году эк-депутат был досрочно освобожден.