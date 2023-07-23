23 июля 2023

Свердловчанин заминировал подъезд после ссоры с сожительницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, антитеррор, терроризм, взрывчатка, тротиловая шашка, заминировано
Мужчина заявил, что установил взрывчатку в подъезде Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина заявил в полицию о том, что заминировал подъезд. Сотрудники полиции в срочном порядке выехали на место, но никаких взрывчатых материалов не обнаружили. Инцидент произошел 23 июля.

«23 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Краснотурьинский“ поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что поругался с сожительницей. После ссоры он установил в подъезде две гранаты, тротиловые шашки, растяжки. Сказал, что через полчаса устроит взрыв. На место выехали сотрудники полиции, где провели осмотр дома. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружены. На данный момент проводится проверка», — пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в межмуниципальный отдел МВД России «Краснотурьинский». На звонок журналиста никто не ответил.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина заявил в полицию о том, что заминировал подъезд. Сотрудники полиции в срочном порядке выехали на место, но никаких взрывчатых материалов не обнаружили. Инцидент произошел 23 июля. «23 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Краснотурьинский“ поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что поругался с сожительницей. После ссоры он установил в подъезде две гранаты, тротиловые шашки, растяжки. Сказал, что через полчаса устроит взрыв. На место выехали сотрудники полиции, где провели осмотр дома. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружены. На данный момент проводится проверка», — пишет «Вечерний Краснотурьинск». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в межмуниципальный отдел МВД России «Краснотурьинский». На звонок журналиста никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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