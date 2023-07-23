Свердловчанин заминировал подъезд после ссоры с сожительницей

В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина заявил в полицию о том, что заминировал подъезд. Сотрудники полиции в срочном порядке выехали на место, но никаких взрывчатых материалов не обнаружили. Инцидент произошел 23 июля.
«23 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Краснотурьинский“ поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что поругался с сожительницей. После ссоры он установил в подъезде две гранаты, тротиловые шашки, растяжки. Сказал, что через полчаса устроит взрыв. На место выехали сотрудники полиции, где провели осмотр дома. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружены. На данный момент проводится проверка», — пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в межмуниципальный отдел МВД России «Краснотурьинский». На звонок журналиста никто не ответил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.