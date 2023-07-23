Тысячи свердловчан пожаловались на услуги в сфере ЖКХ

24 июля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Свердловчане массово жалуются на услуги ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Порядка 15 тысяч жителей Свердловской области пожаловались на услуги ЖКХ в адрес департамента государственного жилищного и строительного надзора региона. Об этом рассказала первый заместитель директора свердловского ведомства Лилия Карпухина. «За первое полугодие 2023 года в адрес департамента поступило порядка 15 тысяч жалоб», — сказала Карпухина в ходе пресс-конференции ТАСС. Примечательно, что 50% жалоб относятся к содержанию многоквартирных домов вне зависимости от времени года. В эти 50% входят жалобы на уборку прилегающей территории, подъездов и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение). Порядка 30% жалоб приходятся на проблемы с начислениями. В оставшиеся 20% входят обращения на выборы способов управления компаниями и иные ситуации. «Надеюсь вопросы по многоквартирным домам будут решены», — добавила первый замдиректора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выросло количество преступлений в сфере ЖКХ. За первое полугодие 2023 года сотрудники полиции выявили и задокументировали более 30 правонарушений, 25 из которых коррупционные.

Порядка 15 тысяч жителей Свердловской области пожаловались на услуги ЖКХ в адрес департамента государственного жилищного и строительного надзора региона. Об этом рассказала первый заместитель директора свердловского ведомства Лилия Карпухина. «За первое полугодие 2023 года в адрес департамента поступило порядка 15 тысяч жалоб», — сказала Карпухина в ходе пресс-конференции ТАСС. Примечательно, что 50% жалоб относятся к содержанию многоквартирных домов вне зависимости от времени года. В эти 50% входят жалобы на уборку прилегающей территории, подъездов и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение). Порядка 30% жалоб приходятся на проблемы с начислениями. В оставшиеся 20% входят обращения на выборы способов управления компаниями и иные ситуации. «Надеюсь вопросы по многоквартирным домам будут решены», — добавила первый замдиректора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выросло количество преступлений в сфере ЖКХ. За первое полугодие 2023 года сотрудники полиции выявили и задокументировали более 30 правонарушений, 25 из которых коррупционные.