23 июля 2023

Тысячи свердловчан пожаловались на услуги в сфере ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане массово жалуются на услуги ЖКХ Фото:

Порядка 15 тысяч жителей Свердловской области пожаловались на услуги ЖКХ в адрес департамента государственного жилищного и строительного надзора региона. Об этом рассказала первый заместитель директора свердловского ведомства Лилия Карпухина.

«За первое полугодие 2023 года в адрес департамента поступило порядка 15 тысяч жалоб», — сказала Карпухина в ходе пресс-конференции ТАСС. Примечательно, что 50% жалоб относятся к содержанию многоквартирных домов вне зависимости от времени года.

В эти 50% входят жалобы на уборку прилегающей территории, подъездов и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение). Порядка 30% жалоб приходятся на проблемы с начислениями. В оставшиеся 20% входят обращения на выборы способов управления компаниями и иные ситуации. «Надеюсь вопросы по многоквартирным домам будут решены», — добавила первый замдиректора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выросло количество преступлений в сфере ЖКХ. За первое полугодие 2023 года сотрудники полиции выявили и задокументировали более 30 правонарушений, 25 из которых коррупционные.

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Порядка 15 тысяч жителей Свердловской области пожаловались на услуги ЖКХ в адрес департамента государственного жилищного и строительного надзора региона. Об этом рассказала первый заместитель директора свердловского ведомства Лилия Карпухина. «За первое полугодие 2023 года в адрес департамента поступило порядка 15 тысяч жалоб», — сказала Карпухина в ходе пресс-конференции ТАСС. Примечательно, что 50% жалоб относятся к содержанию многоквартирных домов вне зависимости от времени года. В эти 50% входят жалобы на уборку прилегающей территории, подъездов и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение). Порядка 30% жалоб приходятся на проблемы с начислениями. В оставшиеся 20% входят обращения на выборы способов управления компаниями и иные ситуации. «Надеюсь вопросы по многоквартирным домам будут решены», — добавила первый замдиректора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выросло количество преступлений в сфере ЖКХ. За первое полугодие 2023 года сотрудники полиции выявили и задокументировали более 30 правонарушений, 25 из которых коррупционные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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