В Свердловской области выросло количество преступлений в сфере ЖКХ

28 июня 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Одно из преступлений было совершено в Невьянске, где начальник бюджетного учреждения продал казенный металлолом на 2,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области полицейские выявили более 30 преступлений в сфере ЖКХ, большинство из них — коррупционной направленности и в крупном размере. В прошлом году таких преступлений было меньше, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерией Горелых. «Борцы с „беловоротничковой“ преступностью свердловского гарнизона полиции за шесть месяцев 2023 года выявили и задокументировали более 30 преступлений в сфере ЖКХ, 25 из которых коррупционной направленности в крупном и особо крупном размере. Это больше, чем за аналогичный период 2022 года», — отметил полковник Горелых. Преступления совершались в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Тавде, Полевском, Красноуфимске, Туринске, Красноуральске и других городах. В Невьянске фигурантом уголовного дела о растрате вверенного имущества и краже стал 53-летний экс-начальник одного из муниципальных бюджетных учреждений. По версии следствия, он сдал на металлолом оборудование, которое осталось после демонтажа нескольких котельных и автовышки на территории МБУ, и выручил 2,5 млн рублей. Эти деньги он потратил на личные нужды, считает следствие.

В Свердловской области полицейские выявили более 30 преступлений в сфере ЖКХ, большинство из них — коррупционной направленности и в крупном размере. В прошлом году таких преступлений было меньше, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерией Горелых. «Борцы с „беловоротничковой“ преступностью свердловского гарнизона полиции за шесть месяцев 2023 года выявили и задокументировали более 30 преступлений в сфере ЖКХ, 25 из которых коррупционной направленности в крупном и особо крупном размере. Это больше, чем за аналогичный период 2022 года», — отметил полковник Горелых. Преступления совершались в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Тавде, Полевском, Красноуфимске, Туринске, Красноуральске и других городах. В Невьянске фигурантом уголовного дела о растрате вверенного имущества и краже стал 53-летний экс-начальник одного из муниципальных бюджетных учреждений. По версии следствия, он сдал на металлолом оборудование, которое осталось после демонтажа нескольких котельных и автовышки на территории МБУ, и выручил 2,5 млн рублей. Эти деньги он потратил на личные нужды, считает следствие.