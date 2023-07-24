24 июля 2023

Свердловский пенсионер, у которого проблемы с памятью, ушел за ягодами и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
Мужчина ушел в лес за ягодами 23 июля Фото:

В Тавде (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. У мужчины проблемы с памятью, сообщили в МО МВД России «Тавдинский».

«Разыскивается 81-летний Геннадий Спицын из Тавды. Он ушел из дома 23 июля в 07:00 в лес за ягодами. У него проблемы с памятью, поэтому он может забыть адрес проживания», — сообщили силовики в соцсети «ВКонтакте». К поискам подключились волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и серо-зеленую камуфляжную фуражку.

Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (343) 605-29-61 (полиция Тавды) или +7 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»). Волонтеры просят добровольцев откликнуться на поиски мужчины.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов мобилизовал жителей на поиски пропавшего в лесу пенсионера. Он ушел за ягодами и грибами.

Мужчине 81 год
Мужчине 81 год
Фото:

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В Тавде (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. У мужчины проблемы с памятью, сообщили в МО МВД России «Тавдинский». «Разыскивается 81-летний Геннадий Спицын из Тавды. Он ушел из дома 23 июля в 07:00 в лес за ягодами. У него проблемы с памятью, поэтому он может забыть адрес проживания», — сообщили силовики в соцсети «ВКонтакте». К поискам подключились волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и серо-зеленую камуфляжную фуражку. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (343) 605-29-61 (полиция Тавды) или +7 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»). Волонтеры просят добровольцев откликнуться на поиски мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов мобилизовал жителей на поиски пропавшего в лесу пенсионера. Он ушел за ягодами и грибами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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