В Тавде (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. У мужчины проблемы с памятью, сообщили в МО МВД России «Тавдинский».
«Разыскивается 81-летний Геннадий Спицын из Тавды. Он ушел из дома 23 июля в 07:00 в лес за ягодами. У него проблемы с памятью, поэтому он может забыть адрес проживания», — сообщили силовики в соцсети «ВКонтакте». К поискам подключились волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и серо-зеленую камуфляжную фуражку.
Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (343) 605-29-61 (полиция Тавды) или +7 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»). Волонтеры просят добровольцев откликнуться на поиски мужчины.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов мобилизовал жителей на поиски пропавшего в лесу пенсионера. Он ушел за ягодами и грибами.
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