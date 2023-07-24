Свердловский пенсионер, у которого проблемы с памятью, ушел за ягодами и пропал. Фото

25 июля 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел в лес за ягодами 23 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тавде (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. У мужчины проблемы с памятью, сообщили в МО МВД России «Тавдинский». «Разыскивается 81-летний Геннадий Спицын из Тавды. Он ушел из дома 23 июля в 07:00 в лес за ягодами. У него проблемы с памятью, поэтому он может забыть адрес проживания», — сообщили силовики в соцсети «ВКонтакте». К поискам подключились волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и серо-зеленую камуфляжную фуражку. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (343) 605-29-61 (полиция Тавды) или +7 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»). Волонтеры просят добровольцев откликнуться на поиски мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов мобилизовал жителей на поиски пропавшего в лесу пенсионера. Он ушел за ягодами и грибами. Мужчине 81 год Фото: сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Тавде (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. У мужчины проблемы с памятью, сообщили в МО МВД России «Тавдинский». «Разыскивается 81-летний Геннадий Спицын из Тавды. Он ушел из дома 23 июля в 07:00 в лес за ягодами. У него проблемы с памятью, поэтому он может забыть адрес проживания», — сообщили силовики в соцсети «ВКонтакте». К поискам подключились волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и серо-зеленую камуфляжную фуражку. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (343) 605-29-61 (полиция Тавды) или +7 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»). Волонтеры просят добровольцев откликнуться на поиски мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов мобилизовал жителей на поиски пропавшего в лесу пенсионера. Он ушел за ягодами и грибами.