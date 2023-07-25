В Свердловской области бывший военный передал свой личный УАЗ в зону СВО. Фото

Бывший военный из свердловского села Калиновское передал свой личный УАЗ на фронт

26 июля 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

УАЗ отправлен владельцем на спецоперацию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель села Калиновское Камышловского района (Свердловская область) Фанаис Габдуллин, отслуживший 32 года в рядах Вооруженных сил РФ, передал в зону проведения СВО свой личный автомобиль УАЗ. Об этом сообщила спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Желая поддержать российских бойцов, Габдуллин отправил военным свой личный УАЗ. Его поступок заслуженно вызвал огромное уважение среди земляков», — сообщила спикер в telegram-канале «Телеграммы Людмилы Бабушкиной». По словам спикера Заксо, Габдуллин имеет награду Минобороны РФ «За отличие в военной службе», а его близкие отправились на спецоперацию. «В прошлом году в зону СВО отправились его сын — офицер Ринат Габдуллин и зять Александр Тимофеев. К сожалению, в июне этого года зять героически погиб на передовой», — добавила Бабушкина. Ранее URA.RU сообщало о бойце спецназа из Екатеринбурга, который приобрел УАЗ «буханку», чтобы оборудовать его под нужды фронта и отправить на передовую. Мужчина модернизировал внедорожник, установив на автомобиль бронелисты и бронестекло, фактически превратив машину в бронеавтомобиль. Свердловчанин передал личный УАЗ на фронт Фото: telegram-канал «Телеграммы Людмилы Бабушкиной», https://t.me/BabushkinaLudmila

Житель села Калиновское Камышловского района (Свердловская область) Фанаис Габдуллин, отслуживший 32 года в рядах Вооруженных сил РФ, передал в зону проведения СВО свой личный автомобиль УАЗ. Об этом сообщила спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Желая поддержать российских бойцов, Габдуллин отправил военным свой личный УАЗ. Его поступок заслуженно вызвал огромное уважение среди земляков», — сообщила спикер в telegram-канале «Телеграммы Людмилы Бабушкиной». По словам спикера Заксо, Габдуллин имеет награду Минобороны РФ «За отличие в военной службе», а его близкие отправились на спецоперацию. «В прошлом году в зону СВО отправились его сын — офицер Ринат Габдуллин и зять Александр Тимофеев. К сожалению, в июне этого года зять героически погиб на передовой», — добавила Бабушкина. Ранее URA.RU сообщало о бойце спецназа из Екатеринбурга, который приобрел УАЗ «буханку», чтобы оборудовать его под нужды фронта и отправить на передовую. Мужчина модернизировал внедорожник, установив на автомобиль бронелисты и бронестекло, фактически превратив машину в бронеавтомобиль.