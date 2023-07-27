Свердловчане задолжали алиментов на миллиарды рублей

В Свердловской области долги по алиментам на детей достигли трех млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Три миллиарда рублей свердловчане задолжали по детским алиментам Фото:

В Свердловской области общая сумма задолженности по алиментам на несовершеннолетних детей превысила три миллиарда рублей. Такую информацию во время прямого эфира на телеканале ОТВ озвучил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

«Я хочу сказать, что в Свердловской области более трех миллиардов рублей задолженности нерадивых родителей перед своими детьми. Эта проблема очень серьезная. Она, кстати, носит федеральный характер. Это не только в Свердловской области такая ситуация. Предполагаются различные пути решения, но до конца они не найдены и не приняты. Речь идет и об алиментном фонде, и еще о каких-то других форматах взыскания. Но пока это не принято, и острота остается», — заявил Мороков.

Ранее URA.RU писало о том, что более 300 тысяч жителей Свердловской области не могут вылететь из России из-за долгов. Из 300 тысяч должников 11 тысяч задолжали по алиментам, 17 тысяч — по налогам.

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В Свердловской области общая сумма задолженности по алиментам на несовершеннолетних детей превысила три миллиарда рублей. Такую информацию во время прямого эфира на телеканале ОТВ озвучил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. «Я хочу сказать, что в Свердловской области более трех миллиардов рублей задолженности нерадивых родителей перед своими детьми. Эта проблема очень серьезная. Она, кстати, носит федеральный характер. Это не только в Свердловской области такая ситуация. Предполагаются различные пути решения, но до конца они не найдены и не приняты. Речь идет и об алиментном фонде, и еще о каких-то других форматах взыскания. Но пока это не принято, и острота остается», — заявил Мороков. Ранее URA.RU писало о том, что более 300 тысяч жителей Свердловской области не могут вылететь из России из-за долгов. Из 300 тысяч должников 11 тысяч задолжали по алиментам, 17 тысяч — по налогам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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