В свердловских детсадах не хватает около двух тысяч воспитателей

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Свердловским детсадам не хватает 1 800 воспитателей Фото:

В системе дошкольного образования Свердловской области острейший дефицит кадров — не хватает 1 800 сотрудников. На это в эфире ОТВ пожаловался региональный детский омбудсмен Игорь Мороков.

«Порядка 1800 человек не хватает. Нужно пересматривать систему наполнения групп и обеспечения воспитателями. Необходимо повышать привлекательность профессии педагога дошкольных учреждений», — сказал омбудсмен.

Также Мороков рассказал об острой нехватке сотрудников в органах опеки региона. По его словам, на данный момент работает в два раза меньше необходимого числа специалистов.

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В системе дошкольного образования Свердловской области острейший дефицит кадров — не хватает 1 800 сотрудников. На это в эфире ОТВ пожаловался региональный детский омбудсмен Игорь Мороков. «Порядка 1800 человек не хватает. Нужно пересматривать систему наполнения групп и обеспечения воспитателями. Необходимо повышать привлекательность профессии педагога дошкольных учреждений», — сказал омбудсмен. Также Мороков рассказал об острой нехватке сотрудников в органах опеки региона. По его словам, на данный момент работает в два раза меньше необходимого числа специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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