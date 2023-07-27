В свердловских детсадах не хватает около двух тысяч воспитателей

Свердловским детсадам не хватает 1 800 воспитателей
В системе дошкольного образования Свердловской области острейший дефицит кадров — не хватает 1 800 сотрудников. На это в эфире ОТВ пожаловался региональный детский омбудсмен Игорь Мороков.
«Порядка 1800 человек не хватает. Нужно пересматривать систему наполнения групп и обеспечения воспитателями. Необходимо повышать привлекательность профессии педагога дошкольных учреждений», — сказал омбудсмен.
Также Мороков рассказал об острой нехватке сотрудников в органах опеки региона. По его словам, на данный момент работает в два раза меньше необходимого числа специалистов.
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