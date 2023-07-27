В свердловских детсадах не хватает около двух тысяч воспитателей

27 июля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Свердловским детсадам не хватает 1 800 воспитателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В системе дошкольного образования Свердловской области острейший дефицит кадров — не хватает 1 800 сотрудников. На это в эфире ОТВ пожаловался региональный детский омбудсмен Игорь Мороков. «Порядка 1800 человек не хватает. Нужно пересматривать систему наполнения групп и обеспечения воспитателями. Необходимо повышать привлекательность профессии педагога дошкольных учреждений», — сказал омбудсмен. Также Мороков рассказал об острой нехватке сотрудников в органах опеки региона. По его словам, на данный момент работает в два раза меньше необходимого числа специалистов.

В системе дошкольного образования Свердловской области острейший дефицит кадров — не хватает 1 800 сотрудников. На это в эфире ОТВ пожаловался региональный детский омбудсмен Игорь Мороков. «Порядка 1800 человек не хватает. Нужно пересматривать систему наполнения групп и обеспечения воспитателями. Необходимо повышать привлекательность профессии педагога дошкольных учреждений», — сказал омбудсмен. Также Мороков рассказал об острой нехватке сотрудников в органах опеки региона. По его словам, на данный момент работает в два раза меньше необходимого числа специалистов.