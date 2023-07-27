27 июля 2023
26 июля 2023

Мэрия Нефтеюганска уволила водителя, задержанного с наркотиками на служебной машине. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Инсайдер утверждает, что бывшего водителя вице-мэра уволили задним числом Фото:

Власти Нефтеюганска (ХМАО) уволили задним числом Александра Сенчева — водителя, пойманного полицией во время поиска «закладки», рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте. В момент задержания Сенчев находился за рулем служебного автомобиля. Машина возит вице-мэра Павла Гусенкова — заместителя председателя антинаркотической комиссии города.

«Сенчева уволили задним числом, указав день поимки. Говорят, что он попался полиции с пятью граммами мефедрона на служебной машине — той самой, на которой возил Гусенкова. В мэрии раньше заявляли, что водитель был в тот день в отпуске. Но после резонанса в СМИ в заявлении на отпуск добавилась формулировка „с последующим увольнением“», — сообщает инсайдер.

Сенчев является сотрудником подведомственного мэрии МКУ «Служба единого заказчика». Учреждение оказывает транспортные услуги администрации города Нефтеюганска. В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ на него на момент написания новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что водителя вице-мэра Нефтеюганска поймали с закладкой наркотиков. В администрации города отрицают наличие личных водителей у чиновников.

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Власти Нефтеюганска (ХМАО) уволили задним числом Александра Сенчева — водителя, пойманного полицией во время поиска «закладки», рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте. В момент задержания Сенчев находился за рулем служебного автомобиля. Машина возит вице-мэра Павла Гусенкова — заместителя председателя антинаркотической комиссии города. «Сенчева уволили задним числом, указав день поимки. Говорят, что он попался полиции с пятью граммами мефедрона на служебной машине — той самой, на которой возил Гусенкова. В мэрии раньше заявляли, что водитель был в тот день в отпуске. Но после резонанса в СМИ в заявлении на отпуск добавилась формулировка „с последующим увольнением“», — сообщает инсайдер. Сенчев является сотрудником подведомственного мэрии МКУ «Служба единого заказчика». Учреждение оказывает транспортные услуги администрации города Нефтеюганска. В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ на него на момент написания новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что водителя вице-мэра Нефтеюганска поймали с закладкой наркотиков. В администрации города отрицают наличие личных водителей у чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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