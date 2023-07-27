Мэрия Нефтеюганска уволила водителя, задержанного с наркотиками на служебной машине. Инсайд

28 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Инсайдер утверждает, что бывшего водителя вице-мэра уволили задним числом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Нефтеюганска (ХМАО) уволили задним числом Александра Сенчева — водителя, пойманного полицией во время поиска «закладки», рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте. В момент задержания Сенчев находился за рулем служебного автомобиля. Машина возит вице-мэра Павла Гусенкова — заместителя председателя антинаркотической комиссии города. «Сенчева уволили задним числом, указав день поимки. Говорят, что он попался полиции с пятью граммами мефедрона на служебной машине — той самой, на которой возил Гусенкова. В мэрии раньше заявляли, что водитель был в тот день в отпуске. Но после резонанса в СМИ в заявлении на отпуск добавилась формулировка „с последующим увольнением“», — сообщает инсайдер. Сенчев является сотрудником подведомственного мэрии МКУ «Служба единого заказчика». Учреждение оказывает транспортные услуги администрации города Нефтеюганска. В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ на него на момент написания новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что водителя вице-мэра Нефтеюганска поймали с закладкой наркотиков. В администрации города отрицают наличие личных водителей у чиновников.

Власти Нефтеюганска (ХМАО) уволили задним числом Александра Сенчева — водителя, пойманного полицией во время поиска «закладки», рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте. В момент задержания Сенчев находился за рулем служебного автомобиля. Машина возит вице-мэра Павла Гусенкова — заместителя председателя антинаркотической комиссии города. «Сенчева уволили задним числом, указав день поимки. Говорят, что он попался полиции с пятью граммами мефедрона на служебной машине — той самой, на которой возил Гусенкова. В мэрии раньше заявляли, что водитель был в тот день в отпуске. Но после резонанса в СМИ в заявлении на отпуск добавилась формулировка „с последующим увольнением“», — сообщает инсайдер. Сенчев является сотрудником подведомственного мэрии МКУ «Служба единого заказчика». Учреждение оказывает транспортные услуги администрации города Нефтеюганска. В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ на него на момент написания новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что водителя вице-мэра Нефтеюганска поймали с закладкой наркотиков. В администрации города отрицают наличие личных водителей у чиновников.