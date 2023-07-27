Авиакомпания Utair увеличила пассажиропоток на 10%

За полгода компания Utair перевезла около трех миллионов пассажиров

Три миллиона пассажиров воспользовались услугами Utair в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За первую половину 2023 года Utair перевез на 10% больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года. Пресс-служба компании на официальном сайте сообщила, что услугами авиаперевозок воспользовались почти три миллиона человек.

«За шесть месяцев 2023 года Utair нарастила производственные показатели. Самолеты и вертолеты авиакомпании перевезли почти три миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в 2022 году», — сообщила пресс-служба.

Воздушные суда компании за этот период провели в полетах 132 часа, что превысило прошлогодние показатели на 12%. Вертолеты Utair перевезли в два раза больше грузов — 44 000 тонн, а самолеты — семь тысяч тонн. Показатель вырос на два процента.

Ранее URA.RU писало, что Utair увеличил число рейсов в особую экономическую зону ХМАО — в Нягань. С 21 июня авиаперевозчик начал выполнять полеты из Березово в Нягань по средам.