27 июля 2023

Авиакомпания Utair увеличила пассажиропоток на 10%

За полгода компания Utair перевезла около трех миллионов пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, бортпроводник, салон самолета, стюардесса, ютейр, атр 72
Три миллиона пассажиров воспользовались услугами Utair в 2023 году Фото:

За первую половину 2023 года Utair перевез на 10% больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года. Пресс-служба компании на официальном сайте сообщила, что услугами авиаперевозок воспользовались почти три миллиона человек.

«За шесть месяцев 2023 года Utair нарастила производственные показатели. Самолеты и вертолеты авиакомпании перевезли почти три миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в 2022 году», — сообщила пресс-служба.

Воздушные суда компании за этот период провели в полетах 132 часа, что превысило прошлогодние показатели на 12%. Вертолеты Utair перевезли в два раза больше грузов — 44 000 тонн, а самолеты — семь тысяч тонн. Показатель вырос на два процента.

Ранее URA.RU писало, что Utair увеличил число рейсов в особую экономическую зону ХМАО — в Нягань. С 21 июня авиаперевозчик начал выполнять полеты из Березово в Нягань по средам.

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За первую половину 2023 года Utair перевез на 10% больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года. Пресс-служба компании на официальном сайте сообщила, что услугами авиаперевозок воспользовались почти три миллиона человек. «За шесть месяцев 2023 года Utair нарастила производственные показатели. Самолеты и вертолеты авиакомпании перевезли почти три миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в 2022 году», — сообщила пресс-служба. Воздушные суда компании за этот период провели в полетах 132 часа, что превысило прошлогодние показатели на 12%. Вертолеты Utair перевезли в два раза больше грузов — 44 000 тонн, а самолеты — семь тысяч тонн. Показатель вырос на два процента. Ранее URA.RU писало, что Utair увеличил число рейсов в особую экономическую зону ХМАО — в Нягань. С 21 июня авиаперевозчик начал выполнять полеты из Березово в Нягань по средам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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