В Челябинске возобновляется движение трамваев на Медгородок

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Ленинградский мост по улице Труда. Челябинск, транспорт, ленинградский мост, дорожное движение, трамвай
Трамвай будет курсировать по маршруту 20 ЧМК — Областная больница с 31 июля Фото:

В Челябинске с 31 июля с целью усадки трамвайных путей будет возобновлено движение трамваев на Медгородок. Общественный транспорт проследует по маршруту 20 ЧМК — Областная больница, плановый интервал составит 20 минут, сообщили в службе перевозчика.

«С 31 июля для проведения обкатки трамвайных путей возобновим движение трамваев с пассажирами по маршруту 20 ЧМК — Областная больница, плановый интервал составит 20 минут. На участке от Красной до Блюхера вагоны будут следовать с ограничением скорости», — рассказали в ведомстве.

После того, как будет проведена обкатка трамвайных путей, движение снова закроют для выправки путей и дальнейшего ремонта: подбивки шпал и мощения плиткой. Об изменении режима в службе перевозчика пообещали проинформировать дополнительно.

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В Челябинске с 31 июля с целью усадки трамвайных путей будет возобновлено движение трамваев на Медгородок. Общественный транспорт проследует по маршруту 20 ЧМК — Областная больница, плановый интервал составит 20 минут, сообщили в службе перевозчика. «С 31 июля для проведения обкатки трамвайных путей возобновим движение трамваев с пассажирами по маршруту 20 ЧМК — Областная больница, плановый интервал составит 20 минут. На участке от Красной до Блюхера вагоны будут следовать с ограничением скорости», — рассказали в ведомстве. После того, как будет проведена обкатка трамвайных путей, движение снова закроют для выправки путей и дальнейшего ремонта: подбивки шпал и мощения плиткой. Об изменении режима в службе перевозчика пообещали проинформировать дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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