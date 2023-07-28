В Челябинске возобновляется движение трамваев на Медгородок

Трамвай будет курсировать по маршруту 20 ЧМК — Областная больница с 31 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 31 июля с целью усадки трамвайных путей будет возобновлено движение трамваев на Медгородок. Общественный транспорт проследует по маршруту 20 ЧМК — Областная больница, плановый интервал составит 20 минут, сообщили в службе перевозчика.

«С 31 июля для проведения обкатки трамвайных путей возобновим движение трамваев с пассажирами по маршруту 20 ЧМК — Областная больница, плановый интервал составит 20 минут. На участке от Красной до Блюхера вагоны будут следовать с ограничением скорости», — рассказали в ведомстве.

После того, как будет проведена обкатка трамвайных путей, движение снова закроют для выправки путей и дальнейшего ремонта: подбивки шпал и мощения плиткой. Об изменении режима в службе перевозчика пообещали проинформировать дополнительно.