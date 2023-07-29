В челябинском элитном поселке неизвестный похитил коллекцию золотых монет и валюту

В поселке Малинки Village под Челябинском у бизнесмена украли 750 золотых монет и 35 тысяч евро

Неизвестный вынес из дома 750 коллекционных монет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В челябинском элитном коттеджном поселке Малинки Village неизвестный проник в один из домов и похитил оттуда коллекцию золотых монет и наличные деньги. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Хозяйка одного из домов по улице Павла Фаберже 29 июля заявила о том, что неизвестный через окно влез в ее жилище. Из дома похищено 750 коллекционных золотых монет, 35 тысяч евро и 1 миллион 200 тысяч рублей, которые принадлежат ее мужу-бизнесмену», — рассказал источник URA.RU.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Похитителя разыскивают. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточняют информацию по происшествию. Она будет опубликована, как только поступит.

Поселок Малинки Village считается элитным, поскольку в нем продаются самые дорогие коттеджи. Их стоимость колеблется от 25 до 30 миллионов рублей, сообщало URA.RU.

Обновление от 12:00. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о краже подтвердили. Сотрудники полиции Сосновского района, где находится поселок, устанавливают личность преступника и ведут его розыск.