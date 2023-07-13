Риелторы назвали поселки под Челябинском, где продают самые дорогие коттеджи

Под Челябинском самые дорогие коттеджи продают в поселках Лесной остров и Малинки Village
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный поселок "Совушки". Екатеринбург, коттеджи, коттеджный поселок
Средняя стоимость самых дорогих коттеджей под Челябинском составляет от 25 до 30 млн рублей Фото:

Самые дорогие коттеджи под Челябинском продаются в элитных поселках Лесной остров, Малинки Village, далее идут дома на Тарасовке и в районе Карпова пруда. В среднем стоимость подобных объектов недвижимости достигает от 25 до 30 млн рублей, сообщил URA.RU руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев.

«Самые дорогие коттеджи продаются в элитных поселках под Челябинском. Это Лесной остров, Тарасова, Карпов труд и Малинки Village. Средняя стоимость таких домов, имеющих хорошую качественную отделку, составляет от 25 до 30 млн рублей», — пояснил Медведев.

Если взять один из самых быстро застраиваемых поселков, Малиновку, расположенную в Сосновском районе, сейчас от активно застраивается и пользуется большим спросом. Именно там были основаны поселки Лесной остров и Малинки Village. Но и стоимость участков при этом в последнее время там также выросла в 2-3 раза.

По словам руководителя риелторской компании, люди класса «выше среднего» сейчас в основном живут в поселках Лесной остров и Малинки Village. Причем до 2005 года дорогие дома были сфокусированы в элитном поселке «Тарасовка». После подобные коттеджные поселки стали появились на АМЗ и в 20-30 километрах от Челябинска.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самые дорогие коттеджи под Челябинском продаются в элитных поселках Лесной остров, Малинки Village, далее идут дома на Тарасовке и в районе Карпова пруда. В среднем стоимость подобных объектов недвижимости достигает от 25 до 30 млн рублей, сообщил URA.RU руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев. «Самые дорогие коттеджи продаются в элитных поселках под Челябинском. Это Лесной остров, Тарасова, Карпов труд и Малинки Village. Средняя стоимость таких домов, имеющих хорошую качественную отделку, составляет от 25 до 30 млн рублей», — пояснил Медведев. Если взять один из самых быстро застраиваемых поселков, Малиновку, расположенную в Сосновском районе, сейчас от активно застраивается и пользуется большим спросом. Именно там были основаны поселки Лесной остров и Малинки Village. Но и стоимость участков при этом в последнее время там также выросла в 2-3 раза. По словам руководителя риелторской компании, люди класса «выше среднего» сейчас в основном живут в поселках Лесной остров и Малинки Village. Причем до 2005 года дорогие дома были сфокусированы в элитном поселке «Тарасовка». После подобные коттеджные поселки стали появились на АМЗ и в 20-30 километрах от Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...