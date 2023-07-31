С начала года в Екатеринбурге снесли сотни ларьков

В столице Урала в 2023 году снесли 214 киосков
С начала 2023 года в Екатеринбурге демонтировали больше двухсот незаконных ларьков. Из них 81 — только за два летних месяца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Удалось существенно продвинуться в борьбе с ларьками благодаря новому регламенту, определяющему порядок выявления, выноса и демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов. Всего в 2023 году демонтировали 214 объектов», — говорится в сообщении.
Всего в схему расположения нестационарных торговых объектов Екатеринбурга входят около 2000 торговых точек. Объекты, не включенные в нее, являются несанкционированными и подлежат сносу.
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