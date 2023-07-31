С начала года в Екатеринбурге снесли сотни ларьков

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Рынок на Бахчиванджи-Ракетная и отключение его от электричества. Екатеринбург, нестационарная торговля, нестационарный объект, рынок на бахчиванджи, киоск цветы, торговля цветами
В столице Урала в 2023 году снесли 214 киосков Фото:

С начала 2023 года в Екатеринбурге демонтировали больше двухсот незаконных ларьков. Из них 81 — только за два летних месяца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Удалось существенно продвинуться в борьбе с ларьками благодаря новому регламенту, определяющему порядок выявления, выноса и демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов. Всего в 2023 году демонтировали 214 объектов», — говорится в сообщении.

Всего в схему расположения нестационарных торговых объектов Екатеринбурга входят около 2000 торговых точек. Объекты, не включенные в нее, являются несанкционированными и подлежат сносу.

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С начала 2023 года в Екатеринбурге демонтировали больше двухсот незаконных ларьков. Из них 81 — только за два летних месяца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Удалось существенно продвинуться в борьбе с ларьками благодаря новому регламенту, определяющему порядок выявления, выноса и демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов. Всего в 2023 году демонтировали 214 объектов», — говорится в сообщении. Всего в схему расположения нестационарных торговых объектов Екатеринбурга входят около 2000 торговых точек. Объекты, не включенные в нее, являются несанкционированными и подлежат сносу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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