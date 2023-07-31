У свердловчанки вырезали опухоль весом 3 кг, которую она лечила сама

01 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

У жительницы Екатеринбурга обнаружили гигантскую миому матки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге у 37-летней местной жительницы удалили миому матки, вес которой составил три килограмма. Женщина на протяжении года пыталась лечиться самостоятельно, но проблема не исчезала, в итоге она обратилась к врачам. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «К специалистам „РЖД-Медицина“ 37-летняя пациентка поступила с клинической картиной „острого живота“. Периодические боли беспокоили ее в течение года, но женщина занималась самолечением, не обращая внимания на визуально заметное увеличение живота. Однако летом боли усилились и приобрели „разлитой“ характер, что заставило свердловчанку обратиться за помощью к медикам», — рассказывают врачи. Женщину обследовали и обнаружили миому матки диаметром 30 сантиметров и весом три килограмма. Опухоль давила на прямую кишку, мочевой пузырь и мочеточник, требовалось срочно проводить операцию. Удаление опухоли заняло три часа, процедура завершилась успешно. «Уникальность этого случая состоит в том, что при таком стечении обстоятельств (размеры опухоли, активный рост и нарушение питания большого объема ткани) удалось выполнить реконструктивно-пластическую операцию матки. Основой успеха явилась слаженная работа большого коллектива специалистов. Выполненная операция позволит сохранить пациентке менструальную функцию, а примерно через год можно будет оценить возможность беременности», — прокомментировал заведующий хирургическим отделением «РЖД-Медицина», врач акушер-гинеколог Олег Пацюк. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские медики спасли женщину с тяжелейшими травмами после ДТП. У нее были многочисленные сочетанные травмы, переломы ребер, кровь в брюшной полости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге у 37-летней местной жительницы удалили миому матки, вес которой составил три килограмма. Женщина на протяжении года пыталась лечиться самостоятельно, но проблема не исчезала, в итоге она обратилась к врачам. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «К специалистам „РЖД-Медицина“ 37-летняя пациентка поступила с клинической картиной „острого живота“. Периодические боли беспокоили ее в течение года, но женщина занималась самолечением, не обращая внимания на визуально заметное увеличение живота. Однако летом боли усилились и приобрели „разлитой“ характер, что заставило свердловчанку обратиться за помощью к медикам», — рассказывают врачи. Женщину обследовали и обнаружили миому матки диаметром 30 сантиметров и весом три килограмма. Опухоль давила на прямую кишку, мочевой пузырь и мочеточник, требовалось срочно проводить операцию. Удаление опухоли заняло три часа, процедура завершилась успешно. «Уникальность этого случая состоит в том, что при таком стечении обстоятельств (размеры опухоли, активный рост и нарушение питания большого объема ткани) удалось выполнить реконструктивно-пластическую операцию матки. Основой успеха явилась слаженная работа большого коллектива специалистов. Выполненная операция позволит сохранить пациентке менструальную функцию, а примерно через год можно будет оценить возможность беременности», — прокомментировал заведующий хирургическим отделением «РЖД-Медицина», врач акушер-гинеколог Олег Пацюк. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские медики спасли женщину с тяжелейшими травмами после ДТП. У нее были многочисленные сочетанные травмы, переломы ребер, кровь в брюшной полости.