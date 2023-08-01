В Перми председателя ЖСК подозревают в хищении у жильцов 1,4 млн рублей

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми возбуждено уголовное дело о хищении более 1,4 млн рублей у жильцов многоквартирного дома. В преступлении подозревают председателя ЖСК №64, сообщили в прокуратуре Пермского края.

«Председатель кооператива в период с 2017 по 2021 год, имея доступ к находящимися на расчетном счете деньгам, расходовала их по своему усмотрению. Женщина представила поддельные товарные чеки на приобретение товаров, необходимых для многоквартирного жилого дома, на сумму более 1,4 млн рублей», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Деньги, которые, по версии прокуратуры, присвоила себе председатель ЖСК, жильцы сдавали для оплаты коммунальных услуг. Если суд признает вину подозреваемой, то ей грозит до шести лет лишения свободы.