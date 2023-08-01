В Екатеринбурге пресекли попытку ввезти 384 пары нелегальных кроссовок. Фото

02 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Кроссовки везли из КНР в Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Бурятии попытался ввезти в Екатеринбург из КНР больше кроссовок, чем задекларировал. Всего он вез для местной компании 1671 коробку со спортивной обувью, при этом документы были только на 1623 коробки, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Импортер указал в декларации, что везет более 13 тонн кроссовок, как женских так и мужских, всего 1623 коробки. Однако, в ходе досмотра, таможенники выявили „лишних“ 48 упаковок, в которых были аккуратно сложены 384 пары спортивной обуви. При этом вес груза оказался больше на 326 килограммов, чем было заявлено перевозчиком», — рассказали представители таможни. Обувь вез предприниматель из Бурятии по заказу екатеринбургской компании. По его словам, он не присутствовал на загрузке товара и не считал коробки. В декларации были учтены только 13 тонн кроссовок — как женских так и мужских, всего 1623 коробки. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении, так как после принятия груза к перевозке ответственность за достоверность сведений несет именно он. Предприниматель из Бурятии не задекларировал 326 кг обуви Фото: Уральское таможенное управление

Предприниматель из Бурятии попытался ввезти в Екатеринбург из КНР больше кроссовок, чем задекларировал. Всего он вез для местной компании 1671 коробку со спортивной обувью, при этом документы были только на 1623 коробки, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Импортер указал в декларации, что везет более 13 тонн кроссовок, как женских так и мужских, всего 1623 коробки. Однако, в ходе досмотра, таможенники выявили „лишних“ 48 упаковок, в которых были аккуратно сложены 384 пары спортивной обуви. При этом вес груза оказался больше на 326 килограммов, чем было заявлено перевозчиком», — рассказали представители таможни. Обувь вез предприниматель из Бурятии по заказу екатеринбургской компании. По его словам, он не присутствовал на загрузке товара и не считал коробки. В декларации были учтены только 13 тонн кроссовок — как женских так и мужских, всего 1623 коробки. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении, так как после принятия груза к перевозке ответственность за достоверность сведений несет именно он.