01 августа 2023

В Екатеринбурге пресекли попытку ввезти 384 пары нелегальных кроссовок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция городских рынков. Курган , кроссовки, магазин обуви, обувь
Кроссовки везли из КНР в Екатеринбург Фото:

Предприниматель из Бурятии попытался ввезти в Екатеринбург из КНР больше кроссовок, чем задекларировал. Всего он вез для местной компании 1671 коробку со спортивной обувью, при этом документы были только на 1623 коробки, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Импортер указал в декларации, что везет более 13 тонн кроссовок, как женских так и мужских, всего 1623 коробки. Однако, в ходе досмотра, таможенники выявили „лишних“ 48 упаковок, в которых были аккуратно сложены 384 пары спортивной обуви. При этом вес груза оказался больше на 326 килограммов, чем было заявлено перевозчиком», — рассказали представители таможни.

Обувь вез предприниматель из Бурятии по заказу екатеринбургской компании. По его словам, он не присутствовал на загрузке товара и не считал коробки. В декларации были учтены только 13 тонн кроссовок — как женских так и мужских, всего 1623 коробки. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении, так как после принятия груза к перевозке ответственность за достоверность сведений несет именно он.

Предприниматель из Бурятии не задекларировал 326 кг обуви
Предприниматель из Бурятии не задекларировал 326 кг обуви
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматель из Бурятии попытался ввезти в Екатеринбург из КНР больше кроссовок, чем задекларировал. Всего он вез для местной компании 1671 коробку со спортивной обувью, при этом документы были только на 1623 коробки, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Импортер указал в декларации, что везет более 13 тонн кроссовок, как женских так и мужских, всего 1623 коробки. Однако, в ходе досмотра, таможенники выявили „лишних“ 48 упаковок, в которых были аккуратно сложены 384 пары спортивной обуви. При этом вес груза оказался больше на 326 килограммов, чем было заявлено перевозчиком», — рассказали представители таможни. Обувь вез предприниматель из Бурятии по заказу екатеринбургской компании. По его словам, он не присутствовал на загрузке товара и не считал коробки. В декларации были учтены только 13 тонн кроссовок — как женских так и мужских, всего 1623 коробки. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении, так как после принятия груза к перевозке ответственность за достоверность сведений несет именно он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...