Губернатор Махонин раскрыл коррупционные схемы в районах Перми

Губернатор Дмитрий Махонин раскритиковал глав районов Перми за наличие НТО

02 августа 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Губернатора возмутило большое число стихийных рынков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства обрушился с критикой на глав администраций районов Перми. Поводом послужило наличие большого числа нестационарных торговых объектов в городе. По словам губернатора, в этой ситуации имеются признаки попустительства и коррупции. «Мы пару недель назад проводили совещание, посвященное вопросам несанкционированной торговли на местах, говорили о том, что есть признаки попустительства, где-то есть и признаки коррупционности. После этого я надеялся, что ситуация будет меняться к лучшему, но стало все еще хуже. Схема нестационарных торговых объектов утверждена, она полностью перекрывает потребности населения, но мы видим все эти развалы, где торгуют, как правило, мигранты, куча проблем, антисанитария», — сказал губернатор. Он добавил, что хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми. «Считайте, это что моя публичная к вам претензия. Если вы желаете возглавлять колхозные рынки, то тогда меняйте работу, я готов этому способствовать. Либо тогда засучив рукава, заниматься обязанностями, которые вам вменены уставом города. Прошу обратить на это внимание», — обратился к главам районов Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства обрушился с критикой на глав администраций районов Перми. Поводом послужило наличие большого числа нестационарных торговых объектов в городе. По словам губернатора, в этой ситуации имеются признаки попустительства и коррупции. «Мы пару недель назад проводили совещание, посвященное вопросам несанкционированной торговли на местах, говорили о том, что есть признаки попустительства, где-то есть и признаки коррупционности. После этого я надеялся, что ситуация будет меняться к лучшему, но стало все еще хуже. Схема нестационарных торговых объектов утверждена, она полностью перекрывает потребности населения, но мы видим все эти развалы, где торгуют, как правило, мигранты, куча проблем, антисанитария», — сказал губернатор. Он добавил, что хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми. «Считайте, это что моя публичная к вам претензия. Если вы желаете возглавлять колхозные рынки, то тогда меняйте работу, я готов этому способствовать. Либо тогда засучив рукава, заниматься обязанностями, которые вам вменены уставом города. Прошу обратить на это внимание», — обратился к главам районов Дмитрий Махонин.