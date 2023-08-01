01 августа 2023

Губернатор Махонин раскрыл коррупционные схемы в районах Перми

Губернатор Дмитрий Махонин раскритиковал глав районов Перми за наличие НТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Курган, овощи, торговля, фрукты, рынок, цветы, уличная торговля
Губернатора возмутило большое число стихийных рынков Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства обрушился с критикой на глав администраций районов Перми. Поводом послужило наличие большого числа нестационарных торговых объектов в городе. По словам губернатора, в этой ситуации имеются признаки попустительства и коррупции.

«Мы пару недель назад проводили совещание, посвященное вопросам несанкционированной торговли на местах, говорили о том, что есть признаки попустительства, где-то есть и признаки коррупционности. После этого я надеялся, что ситуация будет меняться к лучшему, но стало все еще хуже. Схема нестационарных торговых объектов утверждена, она полностью перекрывает потребности населения, но мы видим все эти развалы, где торгуют, как правило, мигранты, куча проблем, антисанитария», — сказал губернатор.

Он добавил, что хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми. «Считайте, это что моя публичная к вам претензия. Если вы желаете возглавлять колхозные рынки, то тогда меняйте работу, я готов этому способствовать. Либо тогда засучив рукава, заниматься обязанностями, которые вам вменены уставом города. Прошу обратить на это внимание», — обратился к главам районов Дмитрий Махонин.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства обрушился с критикой на глав администраций районов Перми. Поводом послужило наличие большого числа нестационарных торговых объектов в городе. По словам губернатора, в этой ситуации имеются признаки попустительства и коррупции. «Мы пару недель назад проводили совещание, посвященное вопросам несанкционированной торговли на местах, говорили о том, что есть признаки попустительства, где-то есть и признаки коррупционности. После этого я надеялся, что ситуация будет меняться к лучшему, но стало все еще хуже. Схема нестационарных торговых объектов утверждена, она полностью перекрывает потребности населения, но мы видим все эти развалы, где торгуют, как правило, мигранты, куча проблем, антисанитария», — сказал губернатор. Он добавил, что хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми. «Считайте, это что моя публичная к вам претензия. Если вы желаете возглавлять колхозные рынки, то тогда меняйте работу, я готов этому способствовать. Либо тогда засучив рукава, заниматься обязанностями, которые вам вменены уставом города. Прошу обратить на это внимание», — обратился к главам районов Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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