Митрополит Кульберг признался Путину, что свердловчане молятся за него

02 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Евгений Кульберг пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области, которые приносят священникам списки близких, за которых просят помолиться, часто вписывают туда и имя президента России Владимира Путина. Об этом рассказал митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений Кульберг, которому глава государства вручил государственную награду в Кремле. «Люди приходят в храмы, чтобы обратить молитвы к Богу. Ставят свечки, пишут записки с именами самых близких и дорогих людей, которые потом передают в алтарь. Приоткрою секрет — в каждой второй-третьей записке люди вписывают имена двух людей — патриарха Кирилла и имя раба божьего Владимира или Владимира Владимировича, пишут по-разному. Или просто президента. То, что среди близких людей пишут ваше имя, это знак того, что ваше служение глубоко отпечаталось в сердцах россиян. И я бы хотел пожелать крепости сил, здоровья. Берегите себя, вы нужны России и нашему народу», — отметил в своем выступлении митрополит Кульберг. В Кремле сегодня вручали государственные награды. Их, в частности, получили участники спецоперации, артисты, политики, общественные деятели.

Жители Свердловской области, которые приносят священникам списки близких, за которых просят помолиться, часто вписывают туда и имя президента России Владимира Путина. Об этом рассказал митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений Кульберг, которому глава государства вручил государственную награду в Кремле. «Люди приходят в храмы, чтобы обратить молитвы к Богу. Ставят свечки, пишут записки с именами самых близких и дорогих людей, которые потом передают в алтарь. Приоткрою секрет — в каждой второй-третьей записке люди вписывают имена двух людей — патриарха Кирилла и имя раба божьего Владимира или Владимира Владимировича, пишут по-разному. Или просто президента. То, что среди близких людей пишут ваше имя, это знак того, что ваше служение глубоко отпечаталось в сердцах россиян. И я бы хотел пожелать крепости сил, здоровья. Берегите себя, вы нужны России и нашему народу», — отметил в своем выступлении митрополит Кульберг. В Кремле сегодня вручали государственные награды. Их, в частности, получили участники спецоперации, артисты, политики, общественные деятели.