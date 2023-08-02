Путин вручил госнаграды участникам СВО

Участники спецоперации получили государственные награды за подвиги на поле боя. Торжественную церемонию вел президент России Владимир Путин.
Среди награжденных военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции: Капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов, которые получили звания Героев России посмертно. Младший лейтенант Алексей Афанасьев, младший лейтенант Данияр Джартанов и еще восемь военных получили Звезды Героев Российской Федерации. Награды погибших военным Путин вручил членам их семей. Прямая трансляция велась в
Также во время церемонии Путин вручил награды и почетные звания выдающимся россиянам. Среди них: народный артист РСФСР Владимир Винокур, получивший Орден «За заслуги перед отечеством» I степени, руководитель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов, получивший Орден «За заслуги перед отечеством» II степени. Орден Почета получила мать главы Чечни Аймани Кадырова за работу Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.
Также Путин вручил награды росгвардейцам и полицейским, которые защищали конституционный строй России во время мятежа Евгения Пригожина 24 июня.
Винокур после получения награды восхитился физической формой президента России. Он также отметил, что на Владимире Путине лежит большая ответственность.
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