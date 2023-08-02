Челябинский силовик простил наркоманку за iPhone

В Челябинске офицер полиции согласился за iPhone закрыть глаза на наркотики, найденные у задержанной. Об этом сообщил URA.RU 2 августа источник в силовых структурах.
«Капитан Антон Ч. согласился с предложением мужа задержанной и забрал ее iPhone Pro Max, пообещав не привлекать к ответственности за обнаруженные наркотики. В итоге все вскрылось, и теперь офицеру грозит уголовное дело о получении взятки и превышении полномочий», — рассказал инсайдер.
«Сотрудники собственной безопасности полицейского главка выявили факт противоправной деятельности сотрудника УМВД Челябинску, совершенный в марте. Проводится служебная проверка. Руководство ГУ МВД по региону занимает принципиальную позицию в отношении сотрудников, запятнавших честь мундира: их увольняют по отрицательным основаниям, а их руководителей привлекают к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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