Челябинский силовик простил наркоманку за iPhone

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Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, смартфон, айфон, iphone, эппл, apple, сотовый телефон, гаджет, кайфон
Преступление выявила служба собственной безопасности полицейского главка Фото:

В Челябинске офицер полиции согласился за iPhone закрыть глаза на наркотики, найденные у задержанной. Об этом сообщил URA.RU 2 августа источник в силовых структурах.

«Капитан Антон Ч. согласился с предложением мужа задержанной и забрал ее iPhone Pro Max, пообещав не привлекать к ответственности за обнаруженные наркотики. В итоге все вскрылось, и теперь офицеру грозит уголовное дело о получении взятки и превышении полномочий», — рассказал инсайдер.

«Сотрудники собственной безопасности полицейского главка выявили факт противоправной деятельности сотрудника УМВД Челябинску, совершенный в марте. Проводится служебная проверка. Руководство ГУ МВД по региону занимает принципиальную позицию в отношении сотрудников, запятнавших честь мундира: их увольняют по отрицательным основаниям, а их руководителей привлекают к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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В Челябинске офицер полиции согласился за iPhone закрыть глаза на наркотики, найденные у задержанной. Об этом сообщил URA.RU 2 августа источник в силовых структурах. «Капитан Антон Ч. согласился с предложением мужа задержанной и забрал ее iPhone Pro Max, пообещав не привлекать к ответственности за обнаруженные наркотики. В итоге все вскрылось, и теперь офицеру грозит уголовное дело о получении взятки и превышении полномочий», — рассказал инсайдер. «Сотрудники собственной безопасности полицейского главка выявили факт противоправной деятельности сотрудника УМВД Челябинску, совершенный в марте. Проводится служебная проверка. Руководство ГУ МВД по региону занимает принципиальную позицию в отношении сотрудников, запятнавших честь мундира: их увольняют по отрицательным основаниям, а их руководителей привлекают к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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