Челябинский силовик простил наркоманку за iPhone

02 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Преступление выявила служба собственной безопасности полицейского главка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске офицер полиции согласился за iPhone закрыть глаза на наркотики, найденные у задержанной. Об этом сообщил URA.RU 2 августа источник в силовых структурах. «Капитан Антон Ч. согласился с предложением мужа задержанной и забрал ее iPhone Pro Max, пообещав не привлекать к ответственности за обнаруженные наркотики. В итоге все вскрылось, и теперь офицеру грозит уголовное дело о получении взятки и превышении полномочий», — рассказал инсайдер. «Сотрудники собственной безопасности полицейского главка выявили факт противоправной деятельности сотрудника УМВД Челябинску, совершенный в марте. Проводится служебная проверка. Руководство ГУ МВД по региону занимает принципиальную позицию в отношении сотрудников, запятнавших честь мундира: их увольняют по отрицательным основаниям, а их руководителей привлекают к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В Челябинске офицер полиции согласился за iPhone закрыть глаза на наркотики, найденные у задержанной. Об этом сообщил URA.RU 2 августа источник в силовых структурах. «Капитан Антон Ч. согласился с предложением мужа задержанной и забрал ее iPhone Pro Max, пообещав не привлекать к ответственности за обнаруженные наркотики. В итоге все вскрылось, и теперь офицеру грозит уголовное дело о получении взятки и превышении полномочий», — рассказал инсайдер. «Сотрудники собственной безопасности полицейского главка выявили факт противоправной деятельности сотрудника УМВД Челябинску, совершенный в марте. Проводится служебная проверка. Руководство ГУ МВД по региону занимает принципиальную позицию в отношении сотрудников, запятнавших честь мундира: их увольняют по отрицательным основаниям, а их руководителей привлекают к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.