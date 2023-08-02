Пермские деревни в жару остались без водоснабжения

Жителям окрестных деревень в Добрянском округе не хватает воды, которую подвозят машины Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Добрянском городском округе Пермского края сразу в нескольких деревнях возникли проблемы с водоснабжением в жаркую погоду. Проблему подняли жители. По данным властей, нехватка воды в населенных пунктах возникает из-за повышенной нагрузки на водопровод. Также одна из причин — необходимость замены сетевого водоснабжения.

«В Бобках толком нет воды — привозят раз в неделю, но этого мало. Похожая ситуация в Лунежках, Константиновке, Горах, Пеньках. Какие вообще планы у администрации по организации нормального водоснабжения в этих деревнях?» — приводит местная газеты «Камские Зори» слова одного из жителей.

Исполняющий обязанности замглавы Добрянского округа по ЖКХ Андрей Потапов связал нехватку воды в Бобках с жаркой погодой и увеличением спроса на воду в летний период. «Перебои с водоснабжением населенного пункта возникают летом во время дачного сезона. Усугубляет ситуацию и то, что часть водопроводов построена „самостроем“. А также есть незаконные глухие врезки», — отметил сотрудник администрации.

Реконструкцию водозабора в деревне местные власти обещают провести в этом году. Бюджет намерен направить на эти цели 4,2 млн рублей. В других упомянутых населенных пунктах организация централизованного водоснабжения пока только планируется, пояснил Потапов. Для прокладки сетей водоснабжения понадобится не менее 130 млн рублей. Конкретные сроки решения проблемы с водой чиновник не назвал.

В июне и июле в Пермском крае неоднократно были побиты температурные рекорды. По данным метеорологов, август в регионе также обещает быть «существенно теплее климатической нормы». Температурное отклонение может составить до плюс 4 градусов. URA.RU писало, что во время жары проблемы с водоснабжением возникли у жителей села Уинское, а также в окрестностях города Оса.