02 августа 2023

Волонтеры призвали свердловчан выйти на поиски пенсионера, пропавшего более 10 дней назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан просят помочь с поисками пенсионера, пропавшего в лесу Фото:

Житель Тавды (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын ушел в лес 23 июля и с тех пор не выходит на связь. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили в соцсети, что приглашают желающих присоединиться к поискам пенсионера 5 августа.

«В субботу, 5 августа, объявляется сбор на поиски Спицына Геннадия Николаевича! Нужна помощь каждого! Место сбора — кафе „Апшерон“ в Тавде, время сбора — с девяти часов утра», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. Волонтеры отмечают, что у мужчины имеются проблемы с памятью.

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Житель Тавды (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын ушел в лес 23 июля и с тех пор не выходит на связь. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили в соцсети, что приглашают желающих присоединиться к поискам пенсионера 5 августа. «В субботу, 5 августа, объявляется сбор на поиски Спицына Геннадия Николаевича! Нужна помощь каждого! Место сбора — кафе „Апшерон“ в Тавде, время сбора — с девяти часов утра», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. Волонтеры отмечают, что у мужчины имеются проблемы с памятью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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