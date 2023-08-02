Волонтеры призвали свердловчан выйти на поиски пенсионера, пропавшего более 10 дней назад. Фото 03 августа 2023 в 00:27 Размер текста - 17 + Свердловчан просят помочь с поисками пенсионера, пропавшего в лесу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Тавды (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын ушел в лес 23 июля и с тех пор не выходит на связь. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили в соцсети, что приглашают желающих присоединиться к поискам пенсионера 5 августа. «В субботу, 5 августа, объявляется сбор на поиски Спицына Геннадия Николаевича! Нужна помощь каждого! Место сбора — кафе „Апшерон“ в Тавде, время сбора — с девяти часов утра», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. Волонтеры отмечают, что у мужчины имеются проблемы с памятью. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области», https://vk.com/lizaalertekb Житель Тавды (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын ушел в лес 23 июля и с тех пор не выходит на связь. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили в соцсети, что приглашают желающих присоединиться к поискам пенсионера 5 августа. «В субботу, 5 августа, объявляется сбор на поиски Спицына Геннадия Николаевича! Нужна помощь каждого! Место сбора — кафе „Апшерон“ в Тавде, время сбора — с девяти часов утра», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. Волонтеры отмечают, что у мужчины имеются проблемы с памятью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям