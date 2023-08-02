Житель Тавды (Свердловская область) 81-летний Геннадий Спицын ушел в лес 23 июля и с тех пор не выходит на связь. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили в соцсети, что приглашают желающих присоединиться к поискам пенсионера 5 августа.
«В субботу, 5 августа, объявляется сбор на поиски Спицына Геннадия Николаевича! Нужна помощь каждого! Место сбора — кафе „Апшерон“ в Тавде, время сбора — с девяти часов утра», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Спицын утром 23 июля ушел в лес за ягодами и пропал. Волонтеры отмечают, что у мужчины имеются проблемы с памятью.
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