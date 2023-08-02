В Перми подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс. Инфографика

Жители Перми тратят на сбор детей в школу минимум 6 тысяч рублей

03 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Стоимость рюкзаков начинается от 499 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы собрать в Перми ребенка в школу, нужно не менее 6 тысяч рублей. В эту сумму входят брюки и рубашка для мальчика или блузка и юбка для девочки, вторая обувь, спортивная форма и канцтовары. «Самый бюджетный вариант школьной формы можно купить в „Детском мире“. Простые брюки, рубашка, рюкзак и сменная обувь выйдут чуть больше 2 тысяч рублей. Брендовая одежда, например, в магазине Gulliver, будет стоить намного дороже. За тот же самый набор вещей здесь нужно заплатить больше 20 тысяч рублей», — рассказала URA.RU мама первоклассника Кристина Морозова. Одежда для девочек стоит чуть дешевле. В том же «Детском мире» цены на юбки и блузки стартуют от 998 рублей, а на платья — от 799 рублей. Форма бренда Gulliver для первоклассницы выйдет от 7,5 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе пермского ТРЦ «Планета». «Большой выбор школьной одежды представлен в магазинах масс-маркета таких, как D&F (DeFacto), Sela, CUH, Gloria Jeans, O’STIN, а также на „Школьной ярмарке“. Форму можно приобрести по цене от 1,5 до 3,8 тысяч рублей», — отметили собеседники агентства. Что касается спортивной одежды на физкультуру, то цены на костюмы начинаются от 1,7 тысяч рублей. Кроссовки можно найти от 999 рублей, а чешки — от 399 рублей. Набор самых необходимых канцтоваров обойдется в тысячу рублей. В него входят тетради с обложками, дневник, наборы простых и цветных карандашей, шариковые ручки, линейка, ластик, фломастеры, краски с кисточками, альбом для рисования, цветная бумага, картон и пластилин. Школьную форму можно купить в магазинах D&F (DeFacto), Sela, CUH, Gloria Jeans, O’STIN, «Детский мир», Gulliver Фото: инфографика URA.RU Весь комплект спортивной формы стоит от 3 225 рублей Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы собрать в Перми ребенка в школу, нужно не менее 6 тысяч рублей. В эту сумму входят брюки и рубашка для мальчика или блузка и юбка для девочки, вторая обувь, спортивная форма и канцтовары. «Самый бюджетный вариант школьной формы можно купить в „Детском мире“. Простые брюки, рубашка, рюкзак и сменная обувь выйдут чуть больше 2 тысяч рублей. Брендовая одежда, например, в магазине Gulliver, будет стоить намного дороже. За тот же самый набор вещей здесь нужно заплатить больше 20 тысяч рублей», — рассказала URA.RU мама первоклассника Кристина Морозова. Одежда для девочек стоит чуть дешевле. В том же «Детском мире» цены на юбки и блузки стартуют от 998 рублей, а на платья — от 799 рублей. Форма бренда Gulliver для первоклассницы выйдет от 7,5 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе пермского ТРЦ «Планета». «Большой выбор школьной одежды представлен в магазинах масс-маркета таких, как D&F (DeFacto), Sela, CUH, Gloria Jeans, O’STIN, а также на „Школьной ярмарке“. Форму можно приобрести по цене от 1,5 до 3,8 тысяч рублей», — отметили собеседники агентства. Что касается спортивной одежды на физкультуру, то цены на костюмы начинаются от 1,7 тысяч рублей. Кроссовки можно найти от 999 рублей, а чешки — от 399 рублей. Набор самых необходимых канцтоваров обойдется в тысячу рублей. В него входят тетради с обложками, дневник, наборы простых и цветных карандашей, шариковые ручки, линейка, ластик, фломастеры, краски с кисточками, альбом для рисования, цветная бумага, картон и пластилин.