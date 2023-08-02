Синоптики выпустили важное обращение к свердловчанам

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге и пожарной опасности

03 августа 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Смог будет в Свердловской области до вечера 4 августа, сообщили в Уральском гидрометцентре Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) до 20 часов 4 августа. Предупреждение о пожарной опасности сохраняется до 5 августа включительно, сообщили в Уральском гидрометцентре. «С 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщили на официальном сайте Уральского гидрометцентра. Кроме того синоптики предупредили, что в регионе с 3 по 5 августа сохраняется высокая пожарная опасность. При этом 5 августа на юго-востоке Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе 2 августа. Спасатели отмечали, что местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.

В Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) до 20 часов 4 августа. Предупреждение о пожарной опасности сохраняется до 5 августа включительно, сообщили в Уральском гидрометцентре. «С 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщили на официальном сайте Уральского гидрометцентра. Кроме того синоптики предупредили, что в регионе с 3 по 5 августа сохраняется высокая пожарная опасность. При этом 5 августа на юго-востоке Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе 2 августа. Спасатели отмечали, что местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.