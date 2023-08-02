Синоптики выпустили важное обращение к свердловчанам

В Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) до 20 часов 4 августа. Предупреждение о пожарной опасности сохраняется до 5 августа включительно, сообщили в Уральском гидрометцентре.
«С 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщили на официальном сайте Уральского гидрометцентра.
Кроме того синоптики предупредили, что в регионе с 3 по 5 августа сохраняется высокая пожарная опасность. При этом 5 августа на юго-востоке Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе 2 августа. Спасатели отмечали, что местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.
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