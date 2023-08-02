02 августа 2023

Синоптики выпустили важное обращение к свердловчанам

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге и пожарной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Екатеринбург, смог
Смог будет в Свердловской области до вечера 4 августа, сообщили в Уральском гидрометцентре Фото:

В Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) до 20 часов 4 августа. Предупреждение о пожарной опасности сохраняется до 5 августа включительно, сообщили в Уральском гидрометцентре.

«С 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщили на официальном сайте Уральского гидрометцентра.

Кроме того синоптики предупредили, что в регионе с 3 по 5 августа сохраняется высокая пожарная опасность. При этом 5 августа на юго-востоке Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе 2 августа. Спасатели отмечали, что местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) до 20 часов 4 августа. Предупреждение о пожарной опасности сохраняется до 5 августа включительно, сообщили в Уральском гидрометцентре. «С 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщили на официальном сайте Уральского гидрометцентра. Кроме того синоптики предупредили, что в регионе с 3 по 5 августа сохраняется высокая пожарная опасность. При этом 5 августа на юго-востоке Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе 2 августа. Спасатели отмечали, что местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...