31 июля 2023

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

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В регионе продолжат идти дожди и грозы Фото:

В Свердловской области 2 августа ожидаются сильные дожди и грозы, поэтому штормовое предупреждение продлено. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС региона.

«2 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении спасателей.

Ранее метеоролог Максим Пулин рассказал, что погода в августе будет разной — и теплой, и холодной. Средняя температура воздуха в этом месяце составит 16,5 градуса тепла или чуть выше.

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В Свердловской области 2 августа ожидаются сильные дожди и грозы, поэтому штормовое предупреждение продлено. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС региона. «2 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении спасателей. Ранее метеоролог Максим Пулин рассказал, что погода в августе будет разной — и теплой, и холодной. Средняя температура воздуха в этом месяце составит 16,5 градуса тепла или чуть выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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