Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области 01 августа 2023 в 16:01 Размер текста - 17 + В регионе продолжат идти дожди и грозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 2 августа ожидаются сильные дожди и грозы, поэтому штормовое предупреждение продлено. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС региона. «2 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении спасателей. Ранее метеоролог Максим Пулин рассказал, что погода в августе будет разной — и теплой, и холодной. Средняя температура воздуха в этом месяце составит 16,5 градуса тепла или чуть выше. В Свердловской области 2 августа ожидаются сильные дожди и грозы, поэтому штормовое предупреждение продлено. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС региона. «2 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении спасателей. Ранее метеоролог Максим Пулин рассказал, что погода в августе будет разной — и теплой, и холодной. Средняя температура воздуха в этом месяце составит 16,5 градуса тепла или чуть выше. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям