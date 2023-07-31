Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

В регионе продолжат идти дожди и грозы
В Свердловской области 2 августа ожидаются сильные дожди и грозы, поэтому штормовое предупреждение продлено. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС региона.
«2 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении спасателей.
Ранее метеоролог Максим Пулин рассказал, что погода в августе будет разной — и теплой, и холодной. Средняя температура воздуха в этом месяце составит 16,5 градуса тепла или чуть выше.
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