Мобилизованные бойцы из Карталинского района Челябинской области после отпуска возвращаются в зону СВО. Глава района Анатолий Вдовин и председатель Собрания депутатов Евгений Слинкин с ребятами передали от имени карталинцев защитникам благотворительный груз и пожелания удачи бойцам.
«Сегодня мы провожаем нашего земляка, очень хорошего парня, спортсмена на СВО. Он пришел в отпуск. И вот отпуск заканчивается. Хотим, чтобы поехал, передал привет нашим ребятам, карталинцам, чтобы передал самые добрые пожелания, которые только есть, мы переживаем за вас, мы гордимся вами, ждем вас здесь живыми, здоровыми, тебе удачи, берегите себя, и большой привет всем нашим», — цитирует Вдовина «Карталинская новь».
Глава района с ребятами передал бойцам от имени карталинцев предметы личной гигиены, бензопилы и другие необходимые в быту вещи. Участники СВО уже получили груз и успели поблагодарить земляков.
Глава района Анатолий Вдовин и председатель Собрания депутатов Евгений Слинкин передали бойцам благотворительный груз
Мобилизованные бойцы из Карталинского района Челябинской области после отпуска возвращаются в зону СВО. Глава района Анатолий Вдовин и председатель Собрания депутатов Евгений Слинкин с ребятами передали от имени карталинцев защитникам благотворительный груз и пожелания удачи бойцам. «Сегодня мы провожаем нашего земляка, очень хорошего парня, спортсмена на СВО. Он пришел в отпуск. И вот отпуск заканчивается. Хотим, чтобы поехал, передал привет нашим ребятам, карталинцам, чтобы передал самые добрые пожелания, которые только есть, мы переживаем за вас, мы гордимся вами, ждем вас здесь живыми, здоровыми, тебе удачи, берегите себя, и большой привет всем нашим», — цитирует Вдовина «Карталинская новь». Глава района с ребятами передал бойцам от имени карталинцев предметы личной гигиены, бензопилы и другие необходимые в быту вещи. Участники СВО уже получили груз и успели поблагодарить земляков.