02 августа 2023

Мобилизованные челябинцы после отпуска возвращаются в зону СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация
Вдовин передал бойцам предметы личной гигиены, бензопилы и другие необходимые в быту вещи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные бойцы из Карталинского района Челябинской области после отпуска возвращаются в зону СВО. Глава района Анатолий Вдовин и председатель Собрания депутатов Евгений Слинкин с ребятами передали от имени карталинцев защитникам благотворительный груз и пожелания удачи бойцам.

«Сегодня мы провожаем нашего земляка, очень хорошего парня, спортсмена на СВО. Он пришел в отпуск. И вот отпуск заканчивается. Хотим, чтобы поехал, передал привет нашим ребятам, карталинцам, чтобы передал самые добрые пожелания, которые только есть, мы переживаем за вас, мы гордимся вами, ждем вас здесь живыми, здоровыми, тебе удачи, берегите себя, и большой привет всем нашим», — цитирует Вдовина «Карталинская новь».

Глава района с ребятами передал бойцам от имени карталинцев предметы личной гигиены, бензопилы и другие необходимые в быту вещи. Участники СВО уже получили груз и успели поблагодарить земляков.

Глава района Анатолий Вдовин и председатель Собрания депутатов Евгений Слинкин передали бойцам благотворительный груз
Глава района Анатолий Вдовин и председатель Собрания депутатов Евгений Слинкин передали бойцам благотворительный груз
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизованные бойцы из Карталинского района Челябинской области после отпуска возвращаются в зону СВО. Глава района Анатолий Вдовин и председатель Собрания депутатов Евгений Слинкин с ребятами передали от имени карталинцев защитникам благотворительный груз и пожелания удачи бойцам. «Сегодня мы провожаем нашего земляка, очень хорошего парня, спортсмена на СВО. Он пришел в отпуск. И вот отпуск заканчивается. Хотим, чтобы поехал, передал привет нашим ребятам, карталинцам, чтобы передал самые добрые пожелания, которые только есть, мы переживаем за вас, мы гордимся вами, ждем вас здесь живыми, здоровыми, тебе удачи, берегите себя, и большой привет всем нашим», — цитирует Вдовина «Карталинская новь». Глава района с ребятами передал бойцам от имени карталинцев предметы личной гигиены, бензопилы и другие необходимые в быту вещи. Участники СВО уже получили груз и успели поблагодарить земляков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...