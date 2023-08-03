Депутат свердловского парламента Погудин выступил против полного запрета абортов в России

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Интервью с Вячеславом Погудиным. Екатеринбург, погудин вячеслав
Вячеслав Погудин считает, что каждая женщина самостоятельно принимает решение об аборте Фото:

Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины. Запрещать полностью аборты нельзя, так как это может привести к процветанию так называемых криминальных абортов. Своим мнением на тему запретов абортов высказался председатель комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

«Вспоминаю начало своей деятельности хирургом. В этот период еще было под запретом проведение абортов. Это приводило к тому, что существовало отделение криминальных абортов. Тогда наши молодые женщины умирали в течение двух-трех суток от сепсиса. Летальность была 80%. Я говорю к тому, что нам не стоит вновь идти по этому пути и запрещать аборты. Решения должна принимать каждая женщина самостоятельно, с участием врачей. А запретительные меры — не наш путь», — сказал Погудин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам региональной весенней сессии заксобрания о ключевых законопроектах.

Ранее URA.RU писало о том, что Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов. Согласно закону, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения других требований.

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Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины. Запрещать полностью аборты нельзя, так как это может привести к процветанию так называемых криминальных абортов. Своим мнением на тему запретов абортов высказался председатель комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин. «Вспоминаю начало своей деятельности хирургом. В этот период еще было под запретом проведение абортов. Это приводило к тому, что существовало отделение криминальных абортов. Тогда наши молодые женщины умирали в течение двух-трех суток от сепсиса. Летальность была 80%. Я говорю к тому, что нам не стоит вновь идти по этому пути и запрещать аборты. Решения должна принимать каждая женщина самостоятельно, с участием врачей. А запретительные меры — не наш путь», — сказал Погудин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам региональной весенней сессии заксобрания о ключевых законопроектах. Ранее URA.RU писало о том, что Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов. Согласно закону, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения других требований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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