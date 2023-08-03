03 августа 2023

Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением ребенка на детской площадке в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин контролирует ход расследования Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с избиением ребенка во время прогулки на детской площадке в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, начальнику регионального управления СКР Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе расследования.

«Глава ведомства поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел в микрорайоне «Парковый». Женщина напала на 10-летнего мальчика. В результате ребенок попал в реанимацию. Предварительной причиной конфликта стало то, что 4-летнего сына женщины попросили уйти с футбольной площадки. Старшие мальчики побоялись его травмировать, а женщина кинулась в драку.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с избиением ребенка во время прогулки на детской площадке в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, начальнику регионального управления СКР Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе расследования. «Глава ведомства поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел в микрорайоне «Парковый». Женщина напала на 10-летнего мальчика. В результате ребенок попал в реанимацию. Предварительной причиной конфликта стало то, что 4-летнего сына женщины попросили уйти с футбольной площадки. Старшие мальчики побоялись его травмировать, а женщина кинулась в драку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...