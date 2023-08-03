Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением ребенка на детской площадке в Челябинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с избиением ребенка во время прогулки на детской площадке в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, начальнику регионального управления СКР Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе расследования.
«Глава ведомства поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Инцидент произошел в микрорайоне «Парковый». Женщина напала на 10-летнего мальчика. В результате ребенок попал в реанимацию. Предварительной причиной конфликта стало то, что 4-летнего сына женщины попросили уйти с футбольной площадки. Старшие мальчики побоялись его травмировать, а женщина кинулась в драку.
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