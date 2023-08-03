Челябинцы стали чаще покупать вторичное жилье

В Челябинске в августе 2023 года вырос спрос на вторичное жилье после снижения минимального первоначального взноса на ипотеку. Активизировались клиенты, которым не хватало средств для первоначального взноса, рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«На данный момент банки снизили первоначальный взнос на квартиры на вторичном рынке жилья с 15% до 10%, хотя ранее его обещали повысить. Сейчас клиентов, сделки с которыми у нас были одобрены под 15%, мы выводим на сделки под 10%», — заявила URA.RU Шатрукова.
По ее словам, покупатели, у которых не хватало средств на минимальный первоначальный взнос, очень обрадовались. Ранее ожидалось, что сумма взноса может повыситься до 20% — 30%.
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