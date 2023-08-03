03 августа 2023

Челябинцы стали чаще покупать вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на «вторичку» в городе вырос из-за снижения минимального первоначального взноса по ипотеке Фото:

В Челябинске в августе 2023 года вырос спрос на вторичное жилье после снижения минимального первоначального взноса на ипотеку. Активизировались клиенты, которым не хватало средств для первоначального взноса, рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«На данный момент банки снизили первоначальный взнос на квартиры на вторичном рынке жилья с 15% до 10%, хотя ранее его обещали повысить. Сейчас клиентов, сделки с которыми у нас были одобрены под 15%, мы выводим на сделки под 10%», — заявила URA.RU Шатрукова.

По ее словам, покупатели, у которых не хватало средств на минимальный первоначальный взнос, очень обрадовались. Ранее ожидалось, что сумма взноса может повыситься до 20% — 30%.

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В Челябинске в августе 2023 года вырос спрос на вторичное жилье после снижения минимального первоначального взноса на ипотеку. Активизировались клиенты, которым не хватало средств для первоначального взноса, рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «На данный момент банки снизили первоначальный взнос на квартиры на вторичном рынке жилья с 15% до 10%, хотя ранее его обещали повысить. Сейчас клиентов, сделки с которыми у нас были одобрены под 15%, мы выводим на сделки под 10%», — заявила URA.RU Шатрукова. По ее словам, покупатели, у которых не хватало средств на минимальный первоначальный взнос, очень обрадовались. Ранее ожидалось, что сумма взноса может повыситься до 20% — 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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