С привезенных из Ирландии в Челябинскую область свиней сняли карантин

04 августа 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

132 породистых хрячка сняли с планового карантина спустя полтора месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Со 132 свиней, привезенных из Ирландии в агрофирму «Ариант» (Увельский район Челябинской области), сняли карантин. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «Со 132 чистопородных племенных хрячков в Увельском районе сняли карантин. Их ввезли в агрофирму „Ариант“ из Ирландии», — заявили URA.RU в ведомстве. Хрячков посадили на карантин в июне. Он был необходим для плановой профилактики. Тогда в ведомстве отметили, что пять тысяч километров животные перенесли хорошо. Из 132 особей никто не заболел. В этот период их вакцинировали и ревакцинировали.

Со 132 свиней, привезенных из Ирландии в агрофирму «Ариант» (Увельский район Челябинской области), сняли карантин. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «Со 132 чистопородных племенных хрячков в Увельском районе сняли карантин. Их ввезли в агрофирму „Ариант“ из Ирландии», — заявили URA.RU в ведомстве. Хрячков посадили на карантин в июне. Он был необходим для плановой профилактики. Тогда в ведомстве отметили, что пять тысяч километров животные перенесли хорошо. Из 132 особей никто не заболел. В этот период их вакцинировали и ревакцинировали.