С привезенных из Ирландии в Челябинскую область свиней сняли карантин

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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, свинья, пятачок, апк, сельское хозяйство, ландрас
132 породистых хрячка сняли с планового карантина спустя полтора месяца Фото:

Со 132 свиней, привезенных из Ирландии в агрофирму «Ариант» (Увельский район Челябинской области), сняли карантин. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«Со 132 чистопородных племенных хрячков в Увельском районе сняли карантин. Их ввезли в агрофирму „Ариант“ из Ирландии», — заявили URA.RU в ведомстве.

Хрячков посадили на карантин в июне. Он был необходим для плановой профилактики. Тогда в ведомстве отметили, что пять тысяч километров животные перенесли хорошо. Из 132 особей никто не заболел. В этот период их вакцинировали и ревакцинировали.

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Со 132 свиней, привезенных из Ирландии в агрофирму «Ариант» (Увельский район Челябинской области), сняли карантин. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «Со 132 чистопородных племенных хрячков в Увельском районе сняли карантин. Их ввезли в агрофирму „Ариант“ из Ирландии», — заявили URA.RU в ведомстве. Хрячков посадили на карантин в июне. Он был необходим для плановой профилактики. Тогда в ведомстве отметили, что пять тысяч километров животные перенесли хорошо. Из 132 особей никто не заболел. В этот период их вакцинировали и ревакцинировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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