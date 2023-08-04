С привезенных из Ирландии в Челябинскую область свиней сняли карантин

132 породистых хрячка сняли с планового карантина спустя полтора месяца
Со 132 свиней, привезенных из Ирландии в агрофирму «Ариант» (Увельский район Челябинской области), сняли карантин. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.
«Со 132 чистопородных племенных хрячков в Увельском районе сняли карантин. Их ввезли в агрофирму „Ариант“ из Ирландии», — заявили URA.RU в ведомстве.
Хрячков посадили на карантин в июне. Он был необходим для плановой профилактики. Тогда в ведомстве отметили, что пять тысяч километров животные перенесли хорошо. Из 132 особей никто не заболел. В этот период их вакцинировали и ревакцинировали.
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