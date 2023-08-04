NYT распространяет слух о переходе православных украинцев в ПЦУ

04 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Многие прихожане украинских храмов голосуют против перехода в ПЦУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация американской газеты The New York Times о том, что православные украинцы массово голосуют за перевод их приходов из юрисдикции Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ) в ведение Православной церкви Украины (ПЦУ), не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Ранее NYT опубликовала материал о том, что украинские верующие массово начали голосовать за переход под ведение ПЦУ. Это авторы материала связывают с тем, что из-за геополитической ситуации прихожане храмов на Украине не хотят быть причастными к религиозной организации, связанной с Московским Патриархатом. «Украинцы избегают церкви, которую считают орудием Кремля», — пишет NYT. На самом деле в материале речь идет о том, что такое решение приняли лишь жители одного из сел под Киевом. Однако газета подает эту информацию так, будто такое решение приняли все православные в стране. Украинских верующих принуждают к переходу в ПЦУ местные власти. «За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине», — сообщает агентство РИА Новости. Ранее российские СМИ также сообщали о том, что прихожане одного из храмов в Киевской области в июне 2023 года проголосовали против перехода в ПЦУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация американской газеты The New York Times о том, что православные украинцы массово голосуют за перевод их приходов из юрисдикции Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ) в ведение Православной церкви Украины (ПЦУ), не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Ранее NYT опубликовала материал о том, что украинские верующие массово начали голосовать за переход под ведение ПЦУ. Это авторы материала связывают с тем, что из-за геополитической ситуации прихожане храмов на Украине не хотят быть причастными к религиозной организации, связанной с Московским Патриархатом. «Украинцы избегают церкви, которую считают орудием Кремля», — пишет NYT. На самом деле в материале речь идет о том, что такое решение приняли лишь жители одного из сел под Киевом. Однако газета подает эту информацию так, будто такое решение приняли все православные в стране. Украинских верующих принуждают к переходу в ПЦУ местные власти. «За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине», — сообщает агентство РИА Новости. Ранее российские СМИ также сообщали о том, что прихожане одного из храмов в Киевской области в июне 2023 года проголосовали против перехода в ПЦУ.