Мужчине требуется медицинская помощь
В городе Кунгуре Пермского края третьи сутки ищут 36-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей».
«Устанавливается местонахождение. Трофимов Илья Иванович, 36 лет, город Кунгур. Ушел из дома 4 августа 2023 года в 22:00, с тех пор его местонахождение неизвестно», — пишет поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 166 сантиметров, голубые глаза, русые с сединой волосы, плотного телосложения. Во что был одет — не установлено. Указывается, что мужчине требуется медицинская помощь.
Мужчину ищут третьи сутки
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