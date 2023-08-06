06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

В Пермском крае третьи сутки ведется поиск мужчины, который ушел из дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, холл, человек, одиночество, мужчина, неизвестный, кулуар
Мужчине требуется медицинская помощь Фото:

В городе Кунгуре Пермского края третьи сутки ищут 36-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей».

«Устанавливается местонахождение. Трофимов Илья Иванович, 36 лет, город Кунгур. Ушел из дома 4 августа 2023 года в 22:00, с тех пор его местонахождение неизвестно», — пишет поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 166 сантиметров, голубые глаза, русые с сединой волосы, плотного телосложения. Во что был одет — не установлено. Указывается, что мужчине требуется медицинская помощь.

Мужчину ищут третьи сутки
Мужчину ищут третьи сутки

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В городе Кунгуре Пермского края третьи сутки ищут 36-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей». «Устанавливается местонахождение. Трофимов Илья Иванович, 36 лет, город Кунгур. Ушел из дома 4 августа 2023 года в 22:00, с тех пор его местонахождение неизвестно», — пишет поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост 166 сантиметров, голубые глаза, русые с сединой волосы, плотного телосложения. Во что был одет — не установлено. Указывается, что мужчине требуется медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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