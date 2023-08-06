Пермский туроператор раскрыл, что будет с ценами на отдых в Таиланде осенью и зимой

Пермский туроператор: скидок на туры в Таиланд в сезоне 2023/2024 не будет

07 августа 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Единственный шанс получить скидку — забронировать путевку заранее Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Перми рекомендуют не рассчитывать на снижение цен на отдых в Таиланде. Местные отели отказались предоставлять скидки туроператорам, рассказали представители пермской турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Официально: в сезоне 2023/24 отели Таиланда не будут предоставлять скидки. Что делать? Прямо сейчас мы бронируем путевки по акции „Раннее бронирование“. Это потрясающая возможность сэкономить на туре 15-20%», — рассказали в турфирме. Цены на путевки в Таиланд на осень начинаются от 99 тысяч рублей на человека. В эту стоимость входят перелет из Екатеринбурга, проживание и завтраки. Отпуск в Таиланде лучше планировать с ноября по март, так как именно в это время стоит сухая солнечная погода, а море прогревается до 28 градусов, отметили в турфирме. Ранее URA.RU рассказало, что не стоит ждать снижение цен на осенние путевки в Турцию. Стоимость поездки на Эгейское море в сентябре будет такая же как в августе.

Жителям Перми рекомендуют не рассчитывать на снижение цен на отдых в Таиланде. Местные отели отказались предоставлять скидки туроператорам, рассказали представители пермской турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Официально: в сезоне 2023/24 отели Таиланда не будут предоставлять скидки. Что делать? Прямо сейчас мы бронируем путевки по акции „Раннее бронирование“. Это потрясающая возможность сэкономить на туре 15-20%», — рассказали в турфирме. Цены на путевки в Таиланд на осень начинаются от 99 тысяч рублей на человека. В эту стоимость входят перелет из Екатеринбурга, проживание и завтраки. Отпуск в Таиланде лучше планировать с ноября по март, так как именно в это время стоит сухая солнечная погода, а море прогревается до 28 градусов, отметили в турфирме. Ранее URA.RU рассказало, что не стоит ждать снижение цен на осенние путевки в Турцию. Стоимость поездки на Эгейское море в сентябре будет такая же как в августе.