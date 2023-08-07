Mash: ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» под Орлом

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Обломки беспилотника разбросало почти на четыре километра Фото:

В Орловской области ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» с помощью беспилотников. При осмотре никаких взрывных устройств на БПЛА не обнаружили.

«ВСУ попытались атаковать участок нефтепровода „Дружба“ в Орловской области. <…> Обломки БПЛА нашли в 170 км от границы в деревне Слободка», — написали в telegram-канале Mash. По данным СМИ, летательный аппарат взорвался, находясь в воздухе. Его обломки были разбросаны почти на четыре километра. Однако населенный пункт, над которым упал дрон, нежилая.

В telegram-канале Shot заявили, что обломки беспилотника обнаружили 6 августа. Уточняется, что эксперты собрали все части БПЛА. Они выяснили, что дрон был самодельным. Также аппарат был два метра в длину и три в ширину. При осмотре специалисты не нашли никаких взрывных устройств. Полиция начала проверку произошедшего.

URA.RU направило запрос в УМВД России по Орловской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Орловской области ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» с помощью беспилотников. При осмотре никаких взрывных устройств на БПЛА не обнаружили. «ВСУ попытались атаковать участок нефтепровода „Дружба“ в Орловской области. <…> Обломки БПЛА нашли в 170 км от границы в деревне Слободка», — написали в telegram-канале Mash. По данным СМИ, летательный аппарат взорвался, находясь в воздухе. Его обломки были разбросаны почти на четыре километра. Однако населенный пункт, над которым упал дрон, нежилая. В telegram-канале Shot заявили, что обломки беспилотника обнаружили 6 августа. Уточняется, что эксперты собрали все части БПЛА. Они выяснили, что дрон был самодельным. Также аппарат был два метра в длину и три в ширину. При осмотре специалисты не нашли никаких взрывных устройств. Полиция начала проверку произошедшего. URA.RU направило запрос в УМВД России по Орловской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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