Mash: ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» под Орлом

В Орловской области ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» с помощью беспилотников. При осмотре никаких взрывных устройств на БПЛА не обнаружили.
«ВСУ попытались атаковать участок нефтепровода „Дружба“ в Орловской области. <…> Обломки БПЛА нашли в 170 км от границы в деревне Слободка», — написали в telegram-канале Mash. По данным СМИ, летательный аппарат взорвался, находясь в воздухе. Его обломки были разбросаны почти на четыре километра. Однако населенный пункт, над которым упал дрон, нежилая.
В telegram-канале Shot заявили, что обломки беспилотника обнаружили 6 августа. Уточняется, что эксперты собрали все части БПЛА. Они выяснили, что дрон был самодельным. Также аппарат был два метра в длину и три в ширину. При осмотре специалисты не нашли никаких взрывных устройств. Полиция начала проверку произошедшего.
URA.RU направило запрос в УМВД России по Орловской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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