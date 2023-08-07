В Екатеринбурге построят завод, который обеспечит тротуарной плиткой весь УрФО. Фото

07 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

В Свердловской области требуется больше тротуарной плитки, так как в муниципалитетах активно идет благоустройство скверов и парков Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» построят завод по производству тротуарной плитки «Поревит», продукция которого будет продаваться по всему Уральскому федеральному округу. Но в первую очередь новое предприятие должно будет закрыть потребность Свердловской области. На предприятии откроют 80 новых рабочих мест, рассказали представители холдинга «Партнер». «Для нас это серьезный проект. Пока мы поставляем в Екатеринбург продукцию нашего тюменского завода, но видим большой интерес местного рынка в этой продукции. Надеюсь, что в марте 2025 года продукция уже выйдет на рынок УрФО, но в первую очередь мы рассчитываем, что материал будет закрывать потребности Свердловской области. Речь идет об объеме выпуска на уровне 700-800 тысяч квадратных метров продукции в год», — поделился гендиректор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын. По словам замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, для региона проект особенно важен, так как в муниципалитетах большое внимание уделяется благоустройству. «Известный всем бехатон уходит в прошлое, и на его место должен прийти качественный строительный материал. Нам важно, чтобы в Свердловской области он производился прямо на месте, чтобы предприятие работало с местными поставщиками. Например, щебень сюда будет поставлять Первоуральское рудоуправление. В дальнейшем подключатся и другие предприятия», — отметил он. Завод появится на площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Сегодня там в символический куб бетона заложили «капсулу времени», тем самым дав старт строительству. Объем инвестиций оценивается более чем в 1,4 миллиарда рублей. На предприятии появится около 80 новых рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области массово открываются новые производства. Уход зарубежных компаний освободил для отечественных производителей места во многих рыночных нишах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» построят завод по производству тротуарной плитки «Поревит», продукция которого будет продаваться по всему Уральскому федеральному округу. Но в первую очередь новое предприятие должно будет закрыть потребность Свердловской области. На предприятии откроют 80 новых рабочих мест, рассказали представители холдинга «Партнер». «Для нас это серьезный проект. Пока мы поставляем в Екатеринбург продукцию нашего тюменского завода, но видим большой интерес местного рынка в этой продукции. Надеюсь, что в марте 2025 года продукция уже выйдет на рынок УрФО, но в первую очередь мы рассчитываем, что материал будет закрывать потребности Свердловской области. Речь идет об объеме выпуска на уровне 700-800 тысяч квадратных метров продукции в год», — поделился гендиректор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын. По словам замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, для региона проект особенно важен, так как в муниципалитетах большое внимание уделяется благоустройству. «Известный всем бехатон уходит в прошлое, и на его место должен прийти качественный строительный материал. Нам важно, чтобы в Свердловской области он производился прямо на месте, чтобы предприятие работало с местными поставщиками. Например, щебень сюда будет поставлять Первоуральское рудоуправление. В дальнейшем подключатся и другие предприятия», — отметил он. Завод появится на площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Сегодня там в символический куб бетона заложили «капсулу времени», тем самым дав старт строительству. Объем инвестиций оценивается более чем в 1,4 миллиарда рублей. На предприятии появится около 80 новых рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области массово открываются новые производства. Уход зарубежных компаний освободил для отечественных производителей места во многих рыночных нишах.