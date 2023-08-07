Главному пермскому единороссу ищут новое место в партии

Секретарь «Единой России» Вячеслав Григорьев займет новое место в партии

08 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Вячеслав Григорьев в должности секретаря работает с 2017 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Секретарю пермской «Единой России» Вячеславу Григорьеву ищут новую должность в партии. Осенью реготделение должен возглавить губернатор Дмитрий Махонин. Как сообщили источники URA.RU в политэлитах, Вячеслав Григорьев, скорее всего, перейдет на позицию первого заместителя секретаря. «Главу исполкома реготделения, Станислава Швецова, до выборов президента в 2024 году двигать точно не будут. Сейчас обсуждается, что Григорьев станет первым заместителем. Скорее всего, вместо Армена Гарсляна. На фоне национализации „Метафракса“ Гарсляну, который возглавляет совет директоров кампании, сейчас точно не до партстроительства», — говорит источник. Если вариант с Гарсляном не будет реализован, то для Вячеслава Григорьева создадут отдельную должность. «Никакой проблемы нет, структура реготделения подвижна», — поясняет собеседник агентства. Он прогнозирует, что конференция по смене руководства в партии пройдет в ноябре—декабре, накануне съезда «Единой России» в Москве. В пресс-службе реготделения URA.RU сообщили, что никакой подготовки к ротации секретаря не проводится. «Ближайшая плановая конференция состоится 18 августа. На ней будут подведены итоги работы регионального отделения партии по различным направлениям (поддержка СВО, реализация народной программы партии и др.). Среди основных вопросов — поддержка кандидата для избрания на пост главы города Перми», — отметили в партии. Ранее URA.RU сообщало, что до этого беспартийный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступает в «Единую Россию». Планируется, что он возглавит реготделение партии — такую установку краевые власти якобы получили из Москвы. Решение связано с президентской кампанией. Партбилет Махонину должен вручить лично секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секретарю пермской «Единой России» Вячеславу Григорьеву ищут новую должность в партии. Осенью реготделение должен возглавить губернатор Дмитрий Махонин. Как сообщили источники URA.RU в политэлитах, Вячеслав Григорьев, скорее всего, перейдет на позицию первого заместителя секретаря. «Главу исполкома реготделения, Станислава Швецова, до выборов президента в 2024 году двигать точно не будут. Сейчас обсуждается, что Григорьев станет первым заместителем. Скорее всего, вместо Армена Гарсляна. На фоне национализации „Метафракса“ Гарсляну, который возглавляет совет директоров кампании, сейчас точно не до партстроительства», — говорит источник. Если вариант с Гарсляном не будет реализован, то для Вячеслава Григорьева создадут отдельную должность. «Никакой проблемы нет, структура реготделения подвижна», — поясняет собеседник агентства. Он прогнозирует, что конференция по смене руководства в партии пройдет в ноябре—декабре, накануне съезда «Единой России» в Москве. В пресс-службе реготделения URA.RU сообщили, что никакой подготовки к ротации секретаря не проводится. «Ближайшая плановая конференция состоится 18 августа. На ней будут подведены итоги работы регионального отделения партии по различным направлениям (поддержка СВО, реализация народной программы партии и др.). Среди основных вопросов — поддержка кандидата для избрания на пост главы города Перми», — отметили в партии. Ранее URA.RU сообщало, что до этого беспартийный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступает в «Единую Россию». Планируется, что он возглавит реготделение партии — такую установку краевые власти якобы получили из Москвы. Решение связано с президентской кампанией. Партбилет Махонину должен вручить лично секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.